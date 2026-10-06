Sénégal: Octobre rose - La Police nationale cible 3 000 personnels féminins pour un dépistage gratuit

Dakar — La Police nationale a engagé une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, ciblant 3 000 personnels féminins, a indiqué mardi son directeur général, Mame Seydou Ndour.

"...cette année, nous avons souhaité enrichir notre démarche par une séance de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus et un dépistage gratuit ciblant trois mille personnels féminins", a-t-il déclaré.

Mame Seydou Ndour s'exprimait à l'occasion d'une journée de santé organisée au Camp Abdou Diassé dans le cadre d'Octobre Rose, consacrée à la sensibilisation, au dépistage et à des consultations médicales gratuites.

"Cette journée est ainsi un témoignage de notre engagement en faveur d'une police attentive à la santé et au bien-être de son personnel", a-t-il souligné, ajoutant que la lutte contre le cancer doit mobiliser l'ensemble de la société.

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La journée comprend également des consultations gratuites en pédiatrie, ophtalmologie, dermatologie, ORL, médecine générale et médecine traditionnelle chinoise.

Le directeur général de la Police nationale a par ailleurs procédé à l'inauguration de la maternité du service médical du Camp Abdou Diassé, une infrastructure destinée à rapprocher les services de santé des personnels et de leurs familles.

"L'implantation de cette maternité à l'intérieur même de la caserne revêt une signification particulière. Elle rapproche les services de santé des bénéficiaires et facilite leur accès aux soins", a-t-il relevé.

La journée bénéficie notamment de la participation de la mission médicale chinoise.