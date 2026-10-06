Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Un dispositif 'exceptionnel' de circulation autour des sites de compétition

Dakar — Un dispositif "exceptionnel" de circulation et de régulation prévu autour des sites de compétition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été présenté mardi à Dakar, en vue d'anticiper les importants flux de véhicules et de spectateurs attendus pendant la compétition, a déclaré mardi Samba Diallo, colonel de la Gendarmerie nationale.

Présentant les différents plans de circulation, le colonel Samba Diallo, de la Gendarmerie nationale, a expliqué que les mesures retenues résultent d'un travail d'harmonisation entre les différents acteurs impliqués dans l'organisation des Jeux.

Pour la cérémonie d'ouverture, prévue le 31 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, une voie de l'autoroute sera notamment réservée aux véhicules des délégations, des officiels et des services de secours, tandis que les autres voies resteront accessibles au grand public.

Sur les 50 000 spectateurs attendus à la cérémonie, environ 15.000 devraient être acheminés par voie ferroviaire et 35 000 par la route, a indiqué le colonel Diallo, soulignant la nécessité de mesures spécifiques pour prévenir les congestions.

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Le dispositif prévoit également des restrictions temporaires de circulation pour les poids lourds sur l'autoroute, notamment entre 7 heures et 19 heures le jour de la cérémonie, ainsi que sur certains axes jugés sensibles.

Le colonel Diallo a insisté sur l'importance d'informer les usagers, appelant à lancer rapidement une campagne de communication sur les plans de circulation, les déviations et les itinéraires alternatifs.

"Il est temps de commencer à parler aujourd'hui pour que les gens puissent s'approprier les documents et les découvrir avant d'emprunter ces axes", a-t-il déclaré.

Il a également annoncé la mise en place d'un dispositif de régulation mobilisant notamment la Gendarmerie, la Police nationale et les autres acteurs compétents, avec une surveillance en temps réel et des moyens d'intervention positionnés sur les principaux axes.

Le responsable a enfin souligné que ces mesures sont "temporaires, maîtrisées et réversibles", leur objectif étant de garantir la fluidité du trafic, la sécurité des usagers et le bon déroulement des JOJ Dakar 2026.