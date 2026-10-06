Sénégal: Bambey - Alioune Dione annonce un renforcement de l'accompagnement des femmes productrices de bissap

Ngarasse — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a annoncé, mardi, un renforcement de l'accompagnement des femmes productrices et transformatrices de Bissap (hibiscus ou oseille de Guinée) de Ndiourène et Ngarasse, dans la commune de Gawane (Bambey, centre).

M. Dione effectuait une visite de travail dans ces deux villages, une tournée à l'initiative de l'ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty, dans le cadre des activités de l'ONG luxembourgeoise ADA (Appui au développement autonome), qui accompagne les femmes dans la production et la transformation des produits locaux.

Accompagné de l'adjoint au préfet de Bambey, Moussa Ba et de l'ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty, à Ndiourène, le ministre a échangé avec les femmes productrices du groupement.

Leur représentante, Ndèye Asta Gningue, a indiqué que cette activité leur permettait de générer des revenus et de consommer les fruits et les feuilles de la plante.

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Elle a précisé que les ventes de bissap avaient permis au groupement de gagner plus de 170.000 francs CFA l'année dernière.

Cette année, les femmes, qui sont plus de 50 dans le groupement, espèrent augmenter leurs revenus grâce à l'extension des superficies cultivées.

Le ministre a relevé la nécessité d'améliorer le système de production à travers "un diagnostic institutionnel participatif et un accompagnement technique adapté aux besoins du groupement.

A Ngarasse, Alioune Dione a rencontré des femmes transformatrices de produits locaux.

Aïssatou Lo, leur représentante, a salué l'appui des partenaires, notamment, pour l'accès à de bonnes semences de bissap, tout en sollicitant davantage de semences afin d'augmenter les récoltes.

Le ministre a assuré que l'Etat allait examiner les possibilités d'accompagner les femmes, notamment à travers la microfinance et la mise en place d'une unité de production.

"Si on soutient les femmes, les choses vont marcher", a-t-il déclaré, rappelant l'importance accordée par le chef de l'Etat à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la pauvreté.

L'ambassadrice du Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty a, pour sa part, indiqué que le projet ADA propose des microfinancements aux femmes afin de leur permettre de poursuivre, d'étendre et d'approfondir leurs activités.

M. Dione a également demandé à l'administration territoriale d'assurer régulièrement le suivi et l'évaluation des activités des groupements bénéficiaires.