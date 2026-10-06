Sénégal: Matam - La flamme olympique accueillie dans une ambiance festive

Matam — La flamme olympique de la jeunesse a été accueillie à Matam (nord), dans une ambiance festive, avec une forte mobilisation des jeunes et des acteurs de la région, a constaté l'APS.

Le maire de Matam, Mamadou Mory Diaw, s'est réjoui de l'accueil réservé à la flamme, soulignant la portée historique de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en Afrique.

"Pour nous, c'est un honneur et une fierté ", a-t-il déclaré, estimant que la tenue de ces Jeux au Sénégal constitue une première pour le continent africain et ouvre la voie à une plus grande implication des autres pays africains dans l'organisation de futures compétitions olympiques.

M. Diaw a également salué la mobilisation des autorités et des élus, ainsi que la présence de délégations venues notamment de la Mauritanie pour accompagner le passage de la flamme.

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Le passage de la flamme à Matam a ainsi été accompagné de plusieurs activités culturelles et sportives. Une course de pirogues a notamment été organisée sur le Fleuve Sénégal, attirant une importante affluence et suscitant la satisfaction chez les populations.

ZD'autres animations culturelles sont également prévues, avec la participation d'artistes venus de différentes localités du Sénégal et de la Mauritanie.

" J'aurais voulu vraiment que Matam remporte la palme de la mobilisation", a déclaré le maire, insistant sur la volonté de faire du passage de la flamme dans la région un "moment exceptionnel et mémorable".