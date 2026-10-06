Mali: La ville de Kidal repasse sous contrôle de l'armée malienne

Dakar — Les forces armées maliennes et leurs partenaires russes d'Africa Corps sont entrés mardi dans la ville de Kidal (nord) après avoir engagé des opérations aéroterrestres ayant contraint les combattants du Front de libération de l'Azawad à se retirer de la ville qu'ils contrôlaient depuis le 26 avril dernier, ont confirmé plusieurs sources.

Les choses se sont accélérées mardi après que les forces armées maliennes ont confirmé par le biais d'un communiqué avoir engagé dimanche des opérations aéroterrestres de grande ampleur dans la région de Kidal, conjointement avec leurs partenaires russes dans le cadre d'une réadaptation du dispositif de l'opération nommée "Dougoukoloko".

Dans la foulée de cette communication de l'état-major général des armées maliennes, le Front de libération de l'Azawad a déclaré avoir opéré un "repli stratégique" de Kidal afin de "préserver des vies humaines", parlant d'une "mesure opérationnelle temporaire, destinée à préserver intacte ses capacités humaines et logistiques".

L'armée malienne et ses partenaires russes d'Africa Corps ont ainsi de nouveau entrés dans la ville après le départ des combattants du FLA, ont indiqué plusieurs médias rapportant des témoignages sur place.

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Le Front de libération de l'Azawad, allié à des groupes armés touaregs actifs dans la région et à des combattants de la mouvance Jihadiste, avaient pris le contrôle de Kidal lors d'opérations militaires d'ampleur menées à partir du 25 avril 2026 dans plusieurs localités du Mali, dont Bamako, la capitale.

L'armée malienne avait repris le contrôle de plusieurs zones un temps sous contrôle des assaillants armés, mais avait déploré plusieurs pertes dont le ministre de la Défense, le général, Sadio Camara.