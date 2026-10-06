Sénégal: Accès universel à l'électricité - 998 milliards de FCFA d'engagements pour l'objectif 2029

Le Sénégal entend accélérer la réalisation de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.

À cet effet, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a réuni, mardi 6 octobre 2026, ses partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs du secteur privé autour d'une table ronde consacrée à la mobilisation des financements. Les engagements annoncés à cette occasion atteignent 998 milliards de FCFA, dépassant largement les besoins estimés.

Sous la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement veut franchir une nouvelle étape dans la politique d'électrification du pays. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a co-présidé, avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, une table ronde consacrée à l'accélération de l'accès universel à l'électricité.

L'objectif affiché est de garantir l'accès à l'électricité à chaque Sénégalais à l'horizon 2029. Une ambition qui nécessite d'intensifier les investissements, notamment dans les zones encore non desservies.

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Selon les données présentées par le ministère, le taux national d'accès à l'électricité s'établissait à 86,2 % à fin 2024. Sur les 25 725 localités recensées au Sénégal, 12 683 sont déjà électrifiées, tandis que 6 571 sont couvertes par des projets en cours de réalisation.

Il reste ainsi 6 471 localités à couvrir, soit près d'un million de Sénégalais. Pour franchir cette dernière étape, les besoins financiers étaient initialement estimés à près de 400 milliards de FCFA.

Des engagements largement supérieurs aux besoins

La table ronde a permis d'enregistrer des engagements financiers importants de la part des différents partenaires. Au titre des partenaires techniques et financiers, 181 milliards de FCFA ont été annoncés pour la réalisation de nouveaux projets d'électrification.

Le secteur privé s'est également fortement mobilisé, avec des engagements annoncés à hauteur de 817 milliards de FCFA. Au total, 998 milliards de FCFA font ainsi l'objet d'engagements, soit un montant largement supérieur aux besoins estimés pour assurer la couverture des localités restantes.

À ces engagements s'ajoutent plusieurs offres du secteur privé reçues en ligne, qui devraient contribuer à renforcer davantage les capacités de financement des projets d'électrification.

Pour le gouvernement, cette mobilisation traduit l'intérêt des partenaires techniques et financiers et des investisseurs privés pour l'ambition sénégalaise en matière d'accès universel à l'électricité.

Une priorité pour l'équité territoriale

Au-delà des infrastructures électriques, l'accès universel est présenté comme un levier de justice sociale, d'équité territoriale et de transformation économique. La couverture des localités encore dépourvues d'électricité doit notamment permettre d'améliorer les conditions de vie des populations et de favoriser le développement des activités économiques dans les territoires.

Avec les engagements annoncés lors de cette table ronde, le Sénégal dispose désormais d'une marge financière importante pour accélérer ses projets et se rapprocher de son objectif d'un accès universel à l'électricité en 2029.