Sénégal: Rentrée scolaire - Le démarrage des cours reporté au 12 octobre

La rentrée scolaire 2026-2027, initialement prévue le mercredi 7 octobre, est finalement reportée au lundi 12 octobre 2026 sur l'ensemble du territoire national.

Le ministère de l'Éducation nationale, dans un communiqué, justifie cette décision par l'évolution de la situation météorologique et les informations remontées des Inspections d'académie.

Selon le document publié mardi 6 octobre, ce report répond principalement à un impératif de sécurité et de protection des élèves. Il doit également permettre aux services compétents, aux collectivités territoriales et aux communautés de poursuivre les opérations de nettoyage, d'assainissement, de désinfection et de remise en état des établissements scolaires affectés par les intempéries.

Le ministère précise que les académies ne sont pas toutes touchées avec la même intensité. Il a toutefois privilégié une mesure nationale, au nom de l'équité territoriale et de l'égalité des chances, afin que les élèves reprennent les enseignements dans les mêmes conditions.

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D'ici au lundi 12 octobre, le département ministériel appelle à une « mobilisation citoyenne exceptionnelle » autour de l'École. Personnels de l'éducation, parents d'élèves, collectivités territoriales, services de l'État, partenaires sociaux, organisations de jeunesse, société civile, associations et communautés sont invités à conjuguer leurs efforts pour favoriser une reprise effective des enseignements.

Le ministère souligne néanmoins que cette reprise ne saurait être davantage différée. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dont l'organisation aura des incidences sur le fonctionnement de certains établissements, il estime indispensable de préserver au maximum le temps scolaire et le volume horaire des enseignements.

« La sécurité de nos enfants commande la prudence. Leur droit à l'éducation nous impose également de préserver le temps d'apprentissage », rappelle le ministère, qui remercie l'ensemble des acteurs pour leur mobilisation et compte sur leur engagement pour une reprise réussie le lundi 12 octobre 2026.