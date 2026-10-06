Congo-Kinshasa: Projet de la route Kimpese-Kimbemba - Les riverains appelés à se faire identifier en vue de leur indemnisation

L'administrateur du territoire de Songololo, Évariste Kazadi Mukeba, lance un appel pressant aux populations résidant le long de la route Kimpese-Kimbemba. Il leur demande de se faire identifier dans la perspective de la réhabilitation et de modernisation ce tronçon de la Route nationale n°1.

Cette opération vise à identifier l'ensemble des personnes et des biens situés dans l'emprise du chantier en vue de leur indemnisation préalable. Exécuté à travers le Programme national de développement agricole (PNDA), ce projet s'avère stratégique pour le désenclavement et l'économie agricole de la province du Kongo-Central.

Échéance fixée au 8 octobre 2026

Lancée le 3 octobre, la campagne d'identification et de recensement touche bientôt à sa fin. Les personnes occupant des parcelles ou exploitant des terres sur cet axe routier ont jusqu'au 8 octobre 2026 pour se faire enregistrer auprès des équipes techniques déployées sur le terrain afin de faire valoir leurs droits à la compensation.

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Élargissement de la chaussée et récupération de l'emprise publique

La portée des travaux nécessite une libération de l'espace public bordant l'axe routier. L'autorité territoriale souligne la nécessité de ces aménagements pour une voie qui s'étend sur plus de 90 kilomètres et joue un rôle crucial dans l'évacuation des récoltes issues des territoires de Songololo et de Luozi.

L'administrateur du territoire de Songololo, Évariste Kazadi Mukeba, précise la nature de l'opération :

« Lors de son élargissement, il y aura inévitablement des impacts et certaines personnes seront concernées, puisque l'État va récupérer cinq mètres de chaque côté de l'emprise routière. C'est pourquoi, avant l'exécution du projet, nous lançons un appel aux habitants installés le long de cet axe jusqu'à Kimbemba afin qu'ils se fassent recenser. L'État devra indemniser les personnes qui seront affectées par ces travaux. »