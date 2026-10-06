Afrique: Élim. CAN U-23 Égypte 2027 - La pays bat la Mauritanie (2-0) et se qualifie pour le deuxième tour

Les Léopards Espoirs de la République démocratique du Congo ont validé leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U-23 Égypte 2027 en battant la Mauritanie sur le score de 2 buts à 0, ce mardi 06 octobre 2026, au stade TP Mazembe à Lubumbashi.

Portés par leur public, les Congolais ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Mabete, auteur de l'ouverture du score à la 16e minute. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, ce score est resté inchangé jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Guy Bukasa ont poursuivi leurs efforts pour se mettre à l'abri. Leur détermination a fini par être récompensée à la 78e minute lorsque Candidat Mapendo a inscrit le deuxième but, libérant tout un stade et scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Solides défensivement et efficaces dans les moments décisifs, les Léopards Espoirs ont su conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, synonyme de qualification pour le tour suivant de la compétition.

Au match aller, disputé à Nouakchott, les Léopards s'étaient inclinés sur le score de 0-1.

Cette victoire permet à la RDC de poursuivre son parcours vers la phase finale de la CAN U-23 Égypte 2027.