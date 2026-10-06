Congo-Brazzaville: Préservation des écosystèmes - Le palétuvier à l'honneur à l'IFC

L'espace jeunesse de la médiathèque de l'Institut français du Congo (IFC) abrite, du 3 au 10 octobre, l'exposition dédiée à la découverte du palétuvier, une espèce d'arbre qui joue un rôle important pour l'équilibre des milieux marins et côtiers.

Poussant principalement dans les mangroves, des écosystèmes situés entre terre et mer, le palétuvier possède des racines qui émergent du sol ressemblant à des grandes échasses. Lesdites racines qui assurent sa stabilité dans une vase molle permettent des échanges gazeux et sert d'abri à de nombreux animaux (poissons, crustacés, oiseaux, reptiles). Ces racines peuvent également ralentir les mouvements de l'eau et favoriser la retenue des sédiments.

Malgré son importance et son rôle, le palétuvier reste encore peu connu au Congo et, particulièrement, à Pointe-Noire où elle tend à disparaître. Ceci à cause de la pollution, de l'urbanisation et l'aménagement littoral, la modification des milieux marins, la surexploitation des ressources, les effets du changement climatique... D'où l'importance de l'exposition initiée par l'IFC en vue de faire découvrir le paletuvier, comprendre la mangrove (forêt constituée de palétuviers) et sensibiliser à la protection de cet écosystème qui joue le rôle de stockage de carbone, d'abri d'une importante biodiversité, de protection du littoral de l'érosion marine.

Au programme de ce rendez-vous : des quiz de découverte du palétuvier, des ateliers créatifs, lecture et découverte de l'univers des palétuviers, des activités auxquelles enfants, jeunes et adultes s'adonnent à coeur joie. « Avant, je ne connaissais pas le palétuvier et la mangrove. C'est une belle découverte pour moi », a confié une mère de famille. « J'ai déjà vu ces arbres à la plage mais je ne connaissais pas leur importance et leur rôle. J'ai appris qu'il ne faut pas les détruire, ils sont importants pour les poissons, les animaux, le sol et pour les personnes », a expliqué la petite Emilia invitant les autres à venir visiter l'exposition et participer aux différentes activités. « On apprend et on joue pour bien retenir», a-t-elle lancé.

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