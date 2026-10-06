Congo-Brazzaville: Makoua - Les membres du PCT exhortés à l'unité

Au cours d'un séjour de travail à Makoua, dans le département de la Cuvette, le conseiller départemental, élu de Makoua, membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), Serge Itoua, a échangé avec les membres de ce parti. Une occasion d'appeler les militants à plus d'unité, de cohesion et de discipline au sein du parti.

Devant les membres du PCT à Makoua, Serge Itoua s'est exprimé sans langue de bois. Le membre du bureau politique du PCT a exhorté les militants à cultiver les valeurs d'unité. "Tous ces défis nous commandent de demeurer unis, mobilisés, cohérents, disciplinés et solidaires si nous voulons les relever avec brio. Je vous exhorte donc à continuer à cultiver les valeurs d'unité, de cohésion, de discipline et de solidarité. C'est à ce prix que nous allons permettre à notre parti et à son chef, le très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, de continuer à remporter des victoires sur tous les plans au bénéfice du peuple congolais".

Pour Serge Itoua, l'unité du parti constitue une condition essentielle de son efficacité politique. "Nous pouvons avoir des sensibilités, des parcours, des tempéraments et des approches différentes, mais nous devons savoir nous retrouver autour de l'essentiel. (...) le PCT, notre parti, est une organisation politique qui tire sa force de nous qui sommes ses militants, de notre engagement, de notre camaraderie et de notre capacité à rester unis autour de ses idéaux.", a-t-il souligné.

Au regard des enjeux politiques qui pointent à l'horizon, à savoir les élections legislatives et locales de 2027, Serge Itoua estime que son parti est capable de relever ces defis au niveau de Makoua.

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Enfin, il a salué la mobilisation des membres venus nombreux à cette rencontre. "Je voudrais également saluer votre mobilisation de ce jour et la ferveur qui la caractérise, ce qui témoigne l'intérêt que vous accordez à notre parti et, singulièrement, à nos rencontres. Je vous en remercie très sincèrement. Cette flamme doit rester toujours allumée. En effet, comme ne cesse de marteler le grand camarade Pierre Moussa, l'essentiel, c'est l'intérêt supérieur du parti.", a-t-il signifié.

De son côté, Jean Marie Bopoumbou, président fédéral du PCT/Cuvette s'est dit satisfait de cette rencontre: "Nous sommes venus assister et accompagner le membre du bureau politique de notre parti (...) qui est en train de mener des actions de grande envergure. Je sens que les membres du PCT à Makoua avaient bien besoin d'une telle rencontre ".