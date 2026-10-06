Congo-Brazzaville: Distinction - Brazzaville commémore les 20 ans de sa Légion d'honneur

La municipalité de Brazzaville et l'ambassade de France au Congo ont célébré, le 5 octobre, le 20e anniversaire de l'attribution par la France de la Croix de chevalier de la Légion d'honneur à la capitale congolaise. Vingt ans après, les deux pays ont une nouvelle fois affirmé leur amitié et leur mémoire commune.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé du Tourisme, des autorités départementales et municipales, du corps diplomatique français et des représentants de la force publique. Dans son allocution, le député-maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, est revenu sur les origines de cette distinction, rappelant que le 27 septembre 2006, la ville recevait la Légion d'honneur en reconnaissance du rôle exceptionnel joué par Brazzaville dans l'histoire de la France libre et de la France combattante.

Pour le maire, vingt-ans après, cette cérémonie ne vise pas seulement à regarder vers le passé, mais à interroger ce que cet héritage oblige à construire aujourd'hui et demain. Selon lui, une telle reconnaissance ne constitue pas un simple témoin du passé. « Elle oblige à transmettre, à faire connaître à notre jeunesse le rôle joué par Brazzaville dans l'histoire du XXe siècle, à préserver les lieux de mémoire et à faire vivre le patrimoine historique », a-t-il indiqué, affirmant que les participants ne sont pas réunis simplement pour commémorer une décoration, mais pour honorer une mémoire.

Il a rappelé que c'est à Brazzaville, le 27 octobre 1940, que le général De Gaule a posé les bases d'une France résistante avec le Manifeste de Brazzaville, et que la ville est devenue le siège du gouvernement provisoire de la France libre.

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Il a, par ailleurs, insisté sur la transmission de cette mémoire aux générations futures, estimant qu'« une ville qui connaît son histoire est une ville qui sait mieux où elle va ». Brazzaville, a-t-il assuré, restera fidèle à cette mémoire et continuera d'en faire un pont vers l'avenir, entre les générations, entre les peuples et entre le Congo et la France.

Le maire de la capitale a renouvelé la gratitude de la ville à la République française et formé le voeu que les liens entre Brazzaville et les villes de France continuent de se renforcer au service de la jeunesse, de la coopération et de la paix. L'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi a, pour sa part, rappelé que la Légion d'honneur, créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, est la plus haute décoration honorifique française. « Celui ou celle qui en est gratifié est montré en exemple et sert d'inspiration à ses contemporains comme aux générations futures », a-t-elle déclaré. Elle a souligné que cette distinction tisse des liens d'estime, de respect et de considération qui, comme à Brazzaville, franchissent les frontières.

Revenant sur l'histoire, l'ambassadrice a rappelé qu'il y a un peu plus de 80 ans, la France trouvait à Brazzaville « le refuge de son honneur et de son indépendance ». Brazzaville devint ainsi la capitale de la France libre, c'est-à-dire la capitale de la résistance. « C'est pourquoi par un décret exceptionnel signé le 27 septembre 2006, le président de la République française a décidé de conférer la croix de chevalier de la Légion d'honneur à Brazzaville », a expliqué la diplomate française. Pour elle, c'est un geste hautement symbolique pour témoigner de la profonde reconnaissance de la France envers une ville qui a tenu une place décisive dans son histoire, en des moments où la nation française était en péril.

La représentante de la France a, par ailleurs, reconnu que cette relation particulière entre la France et Brazzaville, et plus largement le Congo, repose sur un profond respect mutuel, mais aussi sur une histoire tissée de complexité, d'incompréhension et parfois de déchirure. Elle a conclu en émettant le voeu que ce passé commun incite à construire des ponts entre les peuples, les villes et les territoires.