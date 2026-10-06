Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PGR présente le Pacte pour l'accélération 2026-2031

Le président du Parti des gardiens de la République (PGR), Omen Chanel Bourangon, a présenté le 3 octobre à Brazzaville le Pacte pour l'accélération 2026-2031. Il s'agit d'une contribution politique et méthodologique de cette formation de la majorité présidentielle pour accompagner le projet de société à travers lequel le chef de l'Etat a été réélu, devenu Programme d'actions du gouvernement (PAG).

Présenté en présence des partenaires, des représentants des partis politiques, de la société civile et des ONG, ainsi que des membres et militants du PGR, le Pacte pour l'accélération 2026-2031 est en quelque sorte une brève synthèse du PAG, déclinée en dix priorités, six axes, neuf missions ; quatre dimensions, dix engagements et deux pylônes. Selon le président du PGR, sans données de référence en 2026, pas d'évaluation crédible en 2031.

Le Pacte pour l'accélération 2026-2031 relie, a-t-il rappelé, la vision présidentielle à l'action du terrain. « Il fixe des priorités claires, impose une méthode rigoureuse de suivi, instaure un langage commun d'évaluation à travers le baromètre et engage chaque militant du PGR dans une culture du résultat. Le PGR veut aider le président de la République et le Premier ministre à réussir ce mandat au bénéfice du peuple congolais. C'est là toute l'ambition de ce pacte. Il n'est ni catalogue de promesses, ni document technique, mais un contrat moral entre le PGR et la nation », a précisé Omen Chanel Bourangon.

A travers cette initiative, ce jeune parti de la Majorité présidentielle veut contribuer au suivi, à l'analyse, à la remontée des réalités du terrain et à la formulation de propositions. Le souhait de son président est que la politique soit davantage connectée aux résultats et aux préoccupations de la population. Loin d'être un programme de gouvernement parallèle, ni un substitué de l'action de l'Etat, ce pacte se veut être une contribution politique et méthodologique du PGR pour accompagner la transformation des orientations en actions, en résultats et en impacts.

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« Notre objectif est d'atteindre une cible qu'on veut reconquérir : c'est un programme d'action gouvernementale qu'on doit atteindre à 100% pour la satisfaction du Congolais. Et nous avons monté ce document en nous basant sur la gestion axée sur les résultats. Nous avons même fait mieux, sous proposition de certains experts des Nations unies en prenant en compte les risques et les opportunités », a expliqué le président du PGR.

Pour faire l'analyse de la veille et de la production, le PGR entend mettre en place un observatoire. Il s'agit d'un outil de veille, d'analyse, de suivi et d'aide à la réflexion politique. Parlant du baromètre de l'accélération, le président du PGR a indiqué qu'au bout de chaque année, on doit être capable de calculer l'indice global d'évaluation de chaque politique publique. D'après lui, chaque politique doit être évaluée au bout de chaque six mois.

« Notre ambition est simple : le quinquennat 2031 sera jugé sur les résultats. C'est l'engagement moral que le PGR prend devant la Nation. Faire en sorte qu'en 2031, lorsque les Congolais regarderont le quinquennat écouler, la question ne soit pas uniquement qu'avons-nous annoncé, mais surtout qu'avons-nous effectivement réalisé et quel impact cela a produit dans la vie des Congolais ? Cette exigence de vérité devant les résultats, le PGR la place au sommet de son engagement politique », s'est-il engagé.

Il a, par ailleurs, invité les forces vives de la nation à travailler ensemble pour la matérialisation de « L'accélération de la marche vers le développement ». Le président du PGR a, enfin, réaffirmé au chef de l'Etat la disponibilité de son parti pour réfléchir, proposer et contribuer à la concrétisation de son projet de société.

Notons que la cérémonie de présentation du Pacte pour l'accélération 2026-20231a été marquée par l'installation de l'Organisation des femmes républicaines et la remise des certificats de fin de formation en langues étrangères et africaines à une vingtaine de jeunes.