Afrique: Coopération internationale - Moscou prépare le sommet Russie-Afrique

Le troisième sommet des chefs d'État entre la Fédération de Russie et l'Afrique se tiendra en octobre dans la capitale russe.

La Fédération de Russie et l'Afrique se réuniront du 28 au 29 octobre à Moscou, dans le cadre du sommet de coopération entre les deux parties dont ce sera la troisième édition, ainsi que du forum économique et humanitaire aux enjeux multiples.

Pour le pays hôte, ces assises visent à « renforcer la coopération mutuellement bénéfique et multidimensionnelle entre la Russie et les pays africains, ainsi qu'à promouvoir un dialogue axé sur la paix, la sécurité et la stabilité ».

Après le premier sommet organisé à Sotchi en 2019, puis le deuxième à Saint-Pétersbourg, en 2023, le rendez-vous de cette année s'inscrit dans la continuité d'un partenariat porté par la volonté de consolider les premiers acquis des échanges entamés à l'initiative conjointe de Moscou et des capitales africaines.

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À Moscou, en plus de clamer le renforcement de leurs liens, les dirigeants russes et africains ne manqueront pas de se prononcer sur les crises qui secouent actuellement plusieurs régions du monde que seul le dialogue est en mesure de résoudre. Tel avait été le message essentiel du sommet de Saint-Pétersbourg.