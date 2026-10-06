Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de handball - L'AS Otoho et l'Étoile du Congo confirment leur suprématie

Au terme des championnats nationaux seniors et juniors ainsi que dames et hommes, qui se sont déroulés à Brazzaville du 27 septembre au 3 octobre au gymnase Nicole Oba de Brazzaville, les formations de l'Association sportive Otoho et de l'Étoile du Congo ont remporté les trophées des seniors lors des finales de haute intensité.

Les dames d'Otoho ont dominé la compétition de bout en bout en remportant tous leurs matchs. La finale qui les a opposées aux filles du Handball Club Kali n'a été qu'une formalité (28-20). L'expérience et les individualités des joueuses d'Otoho ont pris le dessus sur la vivacité et le collectif de Kali.

Les hommes de l'Étoile du Congo ont non seulement défendu leur titre, mais ont aussi prouvé leur statut de champions d'Afrique dans l'enceinte du gymnase Nicole-Oba rempli d'amoureux de la petite boule. Avec un bilan de zéro défaite, les Stelliens ont imposé leur jeu à l'AS Otoho (26-17) lors de la finale des seniors hommes.

Du côté des finales juniors, les garçons de l'AS Otoho ont dominé la surprenante équipe de la Jeunesse sportive de la Likouala sur le score étriqué de 31-28. C'est sur le même score que les filles de l'Étoile ont battu celles d'Otoho en finale juniors dames.

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Durant toute la compétition, les matchs ont été âprement disputés, au point où certaines équipes de l'intérieur ont secoué celles de Brazzaville. Les performances individuelles ont également été récompensées, notamment les meilleurs buteurs et certains cadres qui se sont illustrés par leur fidélité et leur dévouement.

Notons que ces compétitions ont réuni près de vingt-cinq équipes et clubs, dont huit en seniors et seize en juniors, toutes catégories confondues, venues des différentes ligues départementales. Les finales se sont déroulées en présence de plusieurs cadres sportifs et autorités du pays. Le rendez-vous est pris pour la saison sportive 2026-2027.