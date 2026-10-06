Congo-Kinshasa: Paix en RDC - Germain Kambinga réclame un dialogue des patriotes pour faire échec à Kagame !

A l'occasion de ses 10èmes Conférences d'octobre, tenues au Centre Nganda, à Kinshasa, lundi dernier, le Mouvement Centriste Congolais a lancé un message politique fort. Dans un contexte interne profondément marqué par des défis de paix, de cohésion et du bien-être des populations, Le Centre a recommandé l'éveil patriotique, la mobilisation autour des institutions et la résistance face aux menaces de déstabilisation de l'Etat. Cette séquence de sensibilisation cadrait avec l'esprit du thème de la manifestation, intitulé : "la République n'ira pas à Canossa".

Heure de la responsabilité

Pour Germain Kambinga, le Congo dépasse la recherche effrénée des intérêts du tube digestif. Dans son message, devant une assemblée particulièrement attentive, il a exprimé son optimisme quant à l'avenir de RDC, appelée à bâtir une économie forte, à se développer et à proposer des solutions efficaces au coeur d'un monde en mutation.

"Nous sommes la Nation qui joue le rôle de pivot en Afrique. L'Afrique va lever lorsque le Congo se réveillera. Nous avons des richesses, nous sommes les hommes, nous avons le territoire. Certains voudraient nous faire croire que c'est en s'agenouillant devant Kagame que nous aurons une solution. C'est faux. Il faut combattre", a-t-il interpellé.

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Halte à la capitulation

Au nom du Mouvement Centriste Congolais, Germain Kambinga a réaffirmé un soutien sans faille au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à son initiative de tenir un dialogue national pour la paix et la refondation de l'Etat. Dans un ton de détermination, Germain Kambinga a préconisé un dialogue des patriotes, une véritable démarche des responsabilités. Pour lui, le dialogue voulu par le Chef de l'Etat ne doit pas être un rassemblement politique supplémentaire, mais un cadre fédérateur des intelligences capables de dénoncer l'agression rwandaise, de réfléchir sur les défis inhérents à la gouvernance publique et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la situation du pays.

« Le moment de la résistance a sonné. Les grandes nations se construisent dans l'épreuve », a-t-il insisté, plaidant pour le renforcement de l'efficacité institutionnelle pour faire échec à la vision rwandaise d'exploitation illicite permanente des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. « Si les institutions congolaises ne sont pas fortes, nous allons nous retrouver dans une situation dramatique », a-t-il prévenu, dans son allocution.

« Certains veulent vous faire croire qu'il y a des raccourcis pour la paix et la souveraineté. Il n'y a pas de gratuité de la paix, pas de gratuité de l'indépendance. Dans le domaine de la souveraineté des Etats, c'est le rapport des forces quotidien. Aucune nation du monde ne peut être en paix ou manifester son indépendance si elle ne s'inscrit pas dans une logique de lutte coulée sur son histoire, sur ses convictions et sur le roman national. Que personne ne vous fasse oublier que jamais un congolais ne peut être plus petit qu'un rwandais... Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait parmi nous ceux qui veulent remettre en cause notre histoire », a recommandé Germain Kambinga Katomba.

Pragmatisme total

Avec conviction, il a expliqué que la paix en RDC exige, au-delà de la vision et de la volonté, du pragmatisme dans la prise d'initiatives. « Le Congo n'aura jamais de paix offerte sur un plateau, sur le lit de l'humiliation, de la négociation à genoux... Le Rwanda de Monsieur Paul Kagame n'arrêtera jamais la guerre contre le Congo... Le Rwanda a besoin de cette guerre pour que Kagame et son régime militaire restent au pouvoir », a-t-il rappelé. Bien avant cela, l'ancien patron du secteur industriel congolais a encouragé, au nom du bien-être des populations sur l'étendue du territoire national, une gestion publique axée sur les réformes. Germain Kambinga a remis au goût du jour son plaidoyer pour l'instauration de la Quatrième République, estimant que l'heure est plus que jamais venue d'engager la RDC sur la voie d'un nouvel ordre constitutionnel, d'un changement radical de paradigme dans la conduite de l'action institutionnelle et d'une souveraineté pleinement retrouvée.

Message poignant de Kisombe

Peu avant, c'est Yves Kisombe, Vice-Président de Le Centre, qui s'est exprimé face aux cadres, militants et sympathisants. Dans une brève allocution, il a présenté la vision du Mouvement Centriste Congolais, expliquant la portée du thème défini pour les 10èmes Conférences d'octobre. Selon lui, ne peut aller à Canossa voudrait dire résister à la couleuvre, à l'humiliation et toute tentative de déstabilisation. Ainsi, il a vivement appelé à la mobilisation derrière la RDC pour faire échec au plan de balkanisation orchestré par le régime rwandais à travers une occupation prolongée d'une partie importante de l'Est du territoire congolais. Yves Kisombe a également appelé militants et cadres du Mouvement Centriste de la RDC à se ranger derrière le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour la paix, la sécurité, la stabilité, l'amélioration des conditions de vie des congolais.