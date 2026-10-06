Congo-Kinshasa: Raïssa Malu célèbre les 60 ans de la condition enseignante !

A l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, ce lundi 5 octobre 2026, le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Nouvelle Citoyenneté (MINEDUNC) a mis à l'honneur les professionnels de la craie. Entre hommages, défis numériques et promesses gouvernementales, la cérémonie a marqué un tournant pour l'éducation en République démocratique du Congo.

Le cadre verdoyant du Lycée Technique de la Gombe a servi de décor, ce lundi, à une célébration d'une importance capitale pour le système éducatif congolais. Sous le haut patronage du MINEDUNC, la Journée mondiale des enseignants a été célébrée avec une solennité particulière, marquant le 60e anniversaire de la Recommandation historique OIT-UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant.

Un thème tourné vers la protection et l'avenir

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Cette édition 2026 s'est articulée autour d'un thème évocateur : « Aux côtés du personnel enseignant : 60 ans à protéger la profession, promouvoir la condition enseignante et façonner nos futurs ». Ce slogan rappelle que, depuis six décennies, les instances internationales et nationales s'efforcent de définir les droits et les responsabilités des enseignants, tout en soulignant l'urgence de revaloriser ce métier face aux crises mondiales de l'éducation.

L'appel à la transformation numérique

Prenant la parole devant une assemblée composée de cadres de l'éducation et de nombreux délégués syndicaux, la Ministre d'État, Raïssa Malu, a rendu un vibrant hommage à l'engagement sans faille des enseignantes et enseignants de la RDC. Elle a souligné que ces derniers sont les véritables « moteurs » de la transformation du système éducatif national.

Cependant, la MinEtat a également pointé du doigt les défis de la modernité. Elle a exhorté le corps enseignant à s'approprier les outils technologiques : « L'école doit relever le défi majeur de l'adaptation aux mutations liées au numérique », a-t-elle insisté. Pour la Ministre, la transition digitale n'est plus une option, mais une nécessité pour garantir la compétitivité des élèves congolais sur l'échiquier international.

L'engagement du Gouvernement pour le bien-être social

Consciente des difficultés structurelles auxquelles font face les enseignants sur le terrain, Raïssa Malu a réitéré l'engagement ferme du Gouvernement à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

« Le Gouvernement s'engage à renforcer l'accompagnement des enseignants et à améliorer leurs conditions d'exercice », a-t-elle déclaré. Cette promesse vise à offrir aux enseignants un environnement stable et motivant, leur permettant de se consacrer pleinement à leur mission régalienne : le développement des connaissances et des compétences des élèves, socle du développement de la nation.

La cérémonie s'est clôturée par des échanges symboliques, laissant entrevoir une volonté commune de faire de la profession enseignante non plus seulement un sacerdoce, mais un métier valorisé, protégé et résolument tourné vers l'avenir.