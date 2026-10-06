Congo-Kinshasa: Plan - Guylain Nyembo appelle les établissements et structures sous tutelle à accélérer la mise en oeuvre des engagements !

Le Ministre d'État en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya, a présidé en début du week-end, une séance solennelle dédiée à la restitution des résultats à mi-parcours des contrats de performance conclus avec quinze établissements publics et structures sous tutelle.

Cette évaluation constitue une étape de la démarche de gestion axée sur les résultats, engagée par le Ministère du Plan. À mi-parcours, les résultats font apparaître des niveaux d'avancement différenciés. Pour le Ministre d'État, ces écarts doivent permettre d'identifier les acquis à consolider et les insuffisances à corriger, sur la base d'informations fiables et vérifiables.

« Une activité annoncée ou engagée ne suffit pas à démontrer un résultat », a rappelé Guylain Nyembo, appelant chaque structure à documenter ses réalisations, à expliquer les écarts constatés et à renforcer la qualité de ses données de performance.

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Pour la période restante de l'exercice 2026, le Ministre d'État a annoncé l'instauration d'un dialogue de gestion individuel entre la tutelle et les responsables des structures afin d'examiner les résultats et de convenir des mesures d'amélioration.

« Chaque engagement doit être suivi. Chaque résultat doit être documenté. Chaque difficulté doit conduire à une réponse adaptée », a insisté Guylain Nyembo, dans son intervention, avec détermination.