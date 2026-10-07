La Banque africaine de développement appelle à saisir l'immense potentiel de l'économie circulaire en Afrique

Au Forum mondial de l'économie circulaire (WCEF) 2026, le Groupe de la Banque africaine de développement a appelé à accroître les investissements dans l'économie circulaire en Afrique pour soutenir l'industrialisation, sécuriser les approvisionnements et créer des emplois. L'institution a également présenté les priorités de la Facilité africaine pour l'économie circulaire (ACEF) qui soutient les réformes favorables au secteur et aide à développer un portefeuille de projets attractifs pour les investisseurs.

La dixième édition du Forum tenu à Gandhinagar, en Inde, du 15 au 18 septembre 2026 sur le thème « Économie circulaire : une transition au service des populations et de la prospérité », a réuni plus de 2 500 délégués de plus de 65 pays. La délégation du Département du changement climatique et de la croissance verte du Groupe de la Banque y a placé les ambitions industrielles et le développement des marchés du continent au coeur des débats sur l'avenir des ressources mondiales.

« En 2050, une personne sur quatre dans le monde vivra en Afrique et la population de nos villes aura presque doublé. Les logements, les infrastructures et les biens nécessaires pour répondre à cette demande peuvent stimuler l'émergence d'industries fondées sur des produits durables, réparables et réutilisables. Pour l'Afrique, cela signifie tirer davantage de valeur de nos ressources, renforcer les entreprises locales et créer des emplois », a déclaré Davinah Milenge Uwella, coordinatrice en chef de programmes au Groupe de la Banque.

S'exprimant à l'ouverture du Forum, Mme Uwella a plaidé pour des filières de transformation, de réparation, de reconditionnement et de récupération des matières, capables de répondre aux besoins du continent tout en renforçant sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

Selon le Circularity Gap Report 2026, l'un des rapports mondiaux de référence sur l'économie circulaire publié cette année sur le thème « Le déficit de valeur », plus de 25 000 milliards de dollars américains sont perdus chaque année dans le monde le long des cycles de vie des produits et des chaînes de valeur. À titre de référence: les pertes céréalières post-récolte ont été estimées à 4 milliards de dollars par an sur le continent, la valorisation des déchets municipaux pourrait générer 8 milliards de dollars par an et les équipements électroniques mis au rebut contenaient en outre quelque 3 milliards de dollars de matières premières, dont des minéraux critiques valorisables par l'industrie.

Pour l'Afrique, dont une grande partie des infrastructures reste à bâtir, intégrer la circularité dès la conception permettrait de préserver d'importantes ressources naturelles et financières.

Les opportunités de l'Economie Circulaire en Afrique sous les projecteurs

Le Cameroun en a donné une illustration concrète. Membre de l'Alliance africaine pour l'économie circulaire (ACEA), ce pays d'Afrique centrale a présenté sa feuille de route, financée par l'ACEF, comme un outil pour orienter les investisseurs vers des projets existants. Côté entreprises, le programme AfriCircular Innovators, une initiative d'accompagnement des jeunes entreprises et PME opérant dans l'économie circulaire, renforce la viabilité commerciale des entreprises bénéficiaires et les prépare à mobiliser des financements. Sa deuxième cohorte cible 120 entreprises en Angola, au Bénin, à Sao Tomé-et-Principe et au Zimbabwe.

Les conditions de ces partenariats étaient également au coeur des échanges lors de la « Journée de la Finlande », organisée par le ministère finlandais des Affaires étrangères, partenaire fondateur de l'ACEF, et l'ambassade de Finlande à New Delhi. Davinah Milenge Uwella a insisté à cette occasion sur la prévisibilité des règles, la fiabilité des données et la solidité des contrats.

« Un investisseur avisé regarde vers l'Afrique, car c'est là que se trouveront les marchés de l'économie circulaire en 2050 », a-t-elle souligné.

Décupler le potentiel de l'Economie Circulaire en Afrique

L'Inde estime que son économie circulaire pourrait dépasser 2 000 milliards de dollars et générer près de dix millions d'emplois d'ici à 2050. L'Afrique partage avec elle un enjeu décisif : créer davantage de valeur à partir des matières dont le monde a besoin. La coopération Sud-Sud et le financement des projets détermineront la capacité du continent à en faire un moteur de développement.

La prochaine phase proposée pour l'ACEF, sur la période 2027-2032, vise à rapprocher ces priorités nationales et entrepreneuriales des sources de financement. L'appui envisagé aux études de faisabilité, à la préparation des projets et au développement des marchés doit faciliter les décisions d'investissement, soutenir la croissance des entreprises et renforcer les capacités de production ainsi que les compétences locales.

Cette approche s'inscrit dans les Quatre Points cardinaux du Groupe de la Banque et la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, qui associent mobilisation des capitaux, renforcement des institutions financières, création d'emplois productifs, infrastructures résilientes et développement de chaînes de valeur locales.

L'Afrique avait abrité la première édition du Forum en 2022 à Kigali au Rwanda. Composée de 23 pays membres et plus de 20 partenaires stratégiques, l'ACEA, hébergée par le Groupe de la Banque africaine de développement porte les priorités africaines en matière de minéraux critiques, d'harmonisation réglementaire, d'élargissement des marchés régionaux et d'industrialisation circulaire juste et inclusive.