Sénégal: La rentrée scolaire reportée au 12 octobre en raison de la situation météorologique

Initialement prévue ce mercredi 7 octobre 2026, la rentrée scolaire des élèves au Sénégal est reportée au lundi 12 octobre sur l'ensemble du territoire national. Une décision prise par les autorités pour garantir la sécurité des élèves et permettre la remise en état des établissements affectés par les conditions météorologiques.

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, mardi, le report de la rentrée scolaire au lundi 12 octobre 2026, à la suite des dernières informations transmises par les Inspections d'Académie et de l'évolution de la situation météorologique.

Ce délai supplémentaire doit permettre la poursuite des opérations de nettoyage, d'assainissement, de désinfection et de remise en état des établissements scolaires. Les collectivités territoriales, les services de l'État et les communautés sont également appelés à mettre à profit ces quelques jours pour améliorer les conditions d'accès, de circulation et de transport autour des écoles.

Une mesure appliquée à l'ensemble du pays

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Si toutes les académies ne sont pas affectées avec la même intensité, les autorités ont choisi d'appliquer le report à l'ensemble du territoire national. Le ministère invoque notamment les principes d'équité territoriale et d'égalité des chances afin de permettre aux élèves de reprendre les cours dans des conditions similaires.

D'ici au 12 octobre, le ministère appelle ainsi à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative : personnels de l'éducation, parents d'élèves, collectivités territoriales, services de l'État, partenaires sociaux, organisations de jeunesse et société civile.

Préserver le temps scolaire avant les JOJ Dakar 2026

Les autorités souhaitent toutefois éviter une nouvelle prolongation du calendrier. À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, dont l'organisation pourrait avoir des répercussions sur le fonctionnement de certains établissements, l'objectif est de préserver autant que possible le temps scolaire et le volume horaire des enseignements.

Sauf nouvelle évolution de la situation, les élèves sénégalais retrouveront donc le chemin des classes le lundi 12 octobre 2026.