Afrique du Nord: Baisse de 6,45% du résultat net consolidé de la société Maghreb Oxygène au premier semestre 2026

Le résultat net consolidé de la société marocaine Maghreb Oxygène S.A, spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels, médicaux, alimentaires et spéciaux, a enregistré une baisse de 9,33% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025.

Il ressort des comptes consolidés établis par la direction de la société un résultat net de 8,7 millions de dirhams (MDH) contre 9,3 MDH au 30 juin 2025.

Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 8,47% à 167,6 MDH contre 154,5 MDH au premier semestre 2025.

Le coût des biens et services vendus s'est élevé à 97,421 MDH contre 86,076 MDH au 30 juin 2025 (+11,345 MDH). Quant aux charges de personnel, elles se sont élevées à 23,349 MDH contre 23,734 MDH au 30 juin 2025, soit une baisse de 385 MDH. Les autres charges et produits d'exploitation ont connu aussi une baisse, passant de 27,354 MDH au premier semestre 2025 à 26,897 MDH un an plus tard.

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Au terme de la période sous revue, la société Maghreb Oxygène a vu son résultat opérationnel consolidé progresser de 74% avec un solde de 8,578 MDH contre 4,940 MDH à fin juin 2025.

« Maghreb Oxygène poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie et réaffirme sa confiance dans l'amélioration durable de ses performances opérationnelles et financières », ont souligné les responsables de cette entreprise quant aux perspectives qui de dessinent pour elle.