Maroc: Hausse de 7,2% du résultat net de la société Salafin au premier semestre 2026

6 Octobre 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)

A l'issue du premier semestre 2026, le résultat net de la société marocaine Salafin, dont l'objet social est le financement et le crédit à la consommation, a connu une hausse de 7,2% par au premier semestre 2025.

Les comptes arrêtés par le directoire de la société ont mis en exergue un résultat net de 50 millions de dirhams (MDH) contre 47 MDH au premier semestre 2025.

Selon les dirigeants de Salafin, la production nette a s'est situé à 602 MDH en ligne avec le niveau atteint au premier semestre 2026 (-0,3%), portée par la bonne tenue des financements automobiles, en progression de 9,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les encours financiers ont atteint 3 139 MDH, en progression de 1,4% par rapport à fin décembre 2025.

Le produit net bancaire connait de son côté une croissance de 2,2% à 195 MDH contre 191 au 30 juin 2025.

Concernant les charges générales d'exploitation, elles ont augmenté de 2 MDH, s'établissant à 70 MDH.

 

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