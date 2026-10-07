Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire dans l'Est du pays - Le Président Félix Tshisekedi a reçu un message de son homologue angolais João Lourenço

Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience, ce mardi à la Cité de l'Union africaine, à une délégation angolaise conduite par le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Tete António, porteur d'un message du Président João Manuel Gonçalves Lourenço à son homologue congolais.

L'hôte du Président de la République a fait savoir que l'Angola porte une attention particulière aux nouveaux développements sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC). « Nous suivons avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation en matière de paix et de sécurité dans le pays, ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC », a déclaré Tete António.

Selon le ministre angolais, « même si l'Angola n'a pas un rôle actif à jouer dans le processus de pacification ou dans le dialogue interne, il ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe en RDC ». L'émissaire du Président Lourenço a également insisté sur les liens étroits qui unissent les deux pays : « Nos deux pays sont liés non seulement par l'histoire, mais aussi par leur proximité géographique ».

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Le chef de la diplomatie angolaise a indiqué que sa visite à Kinshasa faisait suite à celle effectuée, le 30 septembre dernier, en Angola par le ministre congolais chargé de l'Intégration régionale. « Mon frère était porteur d'un message du Président Tshisekedi à son homologue angolais, le Président Lourenço. Ma venue à Kinshasa visait à apporter une réponse à ce message », a-t-il expliqué.

L'Angola et la RDC entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération.