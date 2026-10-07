Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 7 octobre 2026

revue de presse

Sénégal : La rentrée scolaire reportée au 12 octobre en raison de la situation météorologique

Initialement prévue ce mercredi 7 octobre 2026, la rentrée scolaire des élèves au Sénégal est reportée au lundi 12 octobre sur l'ensemble du territoire national. Une décision prise par les autorités pour garantir la sécurité des élèves et permettre la remise en état des établissements affectés par les conditions météorologiques.

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, mardi, le report de la rentrée scolaire au lundi 12 octobre 2026, à la suite des dernières informations transmises par les Inspections d'Académie et de l'évolution de la situation météorologique.

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Ce délai supplémentaire doit permettre la poursuite des opérations de nettoyage, d'assainissement, de désinfection et de remise en état des établissements scolaires. Les collectivités territoriales, les services de l'État et les communautés sont également appelés à mettre à profit ces quelques jours pour améliorer les conditions d'accès, de circulation et de transport autour des écoles. [Source allAfrica]

Libye : Le président du Parlement destitué après douze ans au pouvoir

Un changement majeur à la tête des institutions libyennes. Le président du Parlement, Agila Saleh, a été destitué mardi après douze années passées à la tête de cette institution. Les députés ont voté son remplacement par Al-Salhin Abdelnabi al-Obeidi, selon le porte-parole du Parlement.

Cette décision intervient dans un contexte de profondes divisions politiques en Libye, pays plongé dans l'instabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays reste partagé entre le gouvernement de Tripoli, reconnu par les Nations unies et dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah, et une administration rivale installée dans l'Est, soutenue par le maréchal Khalifa Haftar. [Source Africanews]

L'Afrique lance à Maurice sa propre agence de notation financière

L'Afrique lancera mercredi à Maurice sa propre agence de notation, dont l'objectif est de remédier aux évaluations des établissements traditionnels, européens ou américains, perçues comme injustes et qui ont pour conséquence le renchérissement des emprunts des pays du continent.

L'Agence de notation financière d'Afrique (AfCRA), créée sous l'égide de l'Union africaine, après près d'une décennie de pourparlers, jugera la solidité financière et la solvabilité des pays, des entreprises et des institutions.

C'est l'archipel de Maurice, dans l'océan Indien, place financière établie, qui a été choisi pour héberger le siège de l'AfCRA, laquelle veut offrir un point de vue différent de celui des «Trois grands» de la notation financière — Fitch, Moody's et S&P —, accusés de ne pas noter justement les pays africains. [Source Le 360 Afrique]

Burkina : +380.000 tonnes de stocks de souveraineté alimentaire

Le Burkina Faso dispose désormais de plus de 380.000 tonnes de stocks de souveraineté alimentaire, grâce notamment aux achats de céréales effectués auprès des producteurs durant la campagne 2025-2026, a annoncé mardi le ministre de l'Agriculture, Ismaël Sombié.

« Plus de 350.000 tonnes de céréales ont été achetées auprès des producteurs au cours de la campagne 2025-2026 », a déclaré M. Sombié lors d'un panel consacré à la production et à la consommation locales, organisé dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Ces acquisitions ont permis de porter les stocks nationaux de souveraineté alimentaire à plus de 380.000 tonnes, selon le ministre. [Source Apanews]

Du cuivre zambien au titane mozambicain, IRH étend son empire minier en Afrique

Après la Zambie et la RDC, International Resources Holdings (IRH) pourrait ajouter le Mozambique à son portefeuille minier africain. Le groupe basé à Abou Dhabi a soumis une proposition non contraignante pour racheter l'intégralité de Kenmare Resources, opérateur de la mine de Moma, l'un des grands gisements mondiaux de sables minéralisés.

L'annonce a été faite ce mardi 6 octobre et marque une nouvelle étape dans l'expansion africaine d'IRH. Kenmare précise qu'il s'agit pour l'instant d'une approche en numéraire, sans montant ni conditions financières rendus publics. Les discussions se poursuivent et rien ne garantit encore qu'une offre ferme sera déposée. IRH devra toutefois préciser ses intentions d'ici au 17 novembre. [Source Afrik.com]

Mali : L'armée reprend Kidal après le retrait du Front de libération de l'Azawad

L'armée malienne, appuyée par les paramilitaires russes de l'Africa Corps, a repris mardi 6 octobre le contrôle de Kidal, dans le nord du pays, après le retrait des rebelles touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA), qui ont affirmé effectuer un "repli stratégique".

Cette reprise de Kidal, bastion de la rébellion, représente une victoire pour l'armée malienne, qui en avait été chassée en avril par le Front de libération de l'Azawad (FLA) et ses alliés jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda.

Cette perte de Kidal avait à l'époque constitué un véritable camouflet pour les forces armées maliennes, survenue lors d'attaques d'ampleur et coordonnées contre des positions de la junte et de l'armée dans plusieurs villes, y compris aux abords de Bamako. [Source Africa Radio]

Kenya : Ebola - Un premier cas importé confirmé au pays

Un Kényan vivant en République démocratique du Congo (RDC) est mort d'Ebola lundi soir dans un hôpital de Nairobi, a annoncé mardi 6 octobre 2026 le ministre kényan de la Santé, première infection et premier décès lié à cette maladie jamais recensés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Aden Duale a déclaré que cet homme – dont l’identité n’a pas été révélée – est tombé malade il y a environ un mois et avait été soigné en RDC, avant de se rendre par la route à Kampala, la capitale ougandaise, pour prendre un vol pour Nairobi le 3 octobre.

Le Kenya vient d’annoncer ce matin la mort d’un patient atteint d’Ebola , premier décès et première infection liés à cette maladie dans ce pays. Il s’agit d’un Kényan qui vivait en République démocratique du Congo (RDC), arrivé à Nairobi le 3 octobre, d’où il a été testé positif au virus avant de décéder lundi soir. Ses funérailles doivent avoir lieu cette après-midi. [Source UN News]

Al-Burhan promet de poursuivre l'offensive militaire jusqu'à reprendre "chaque centimètre" du Soudan

Le chef du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a promis mardi de poursuivre la campagne militaire contre les Forces de soutien rapide (RSF) jusqu'à la reprise de « chaque centimètre » du pays, selon des médias.

Al-Burhan s'exprimait lors d'un rassemblement public dans le village 5, dans la localité de Merowe, dans l'État du Nord, a rapporté l'agence de presse soudanaise (SUNA).

Il a réaffirmé la détermination des forces armées à poursuivre « l'option militaire » jusqu'à ce que l'ensemble du pays soit débarrassé des RSF. [Source TRT Afrika]

Cameroun : Une tribune d'intellectuels appelle à une « transition constitutionnelle »

Onze intellectuels et personnalités de la société civile d'origine camerounaise, pour la plupart installés en diaspora, ont cosigné dans le journal français Libération une tribune datée du 5 octobre 2026, dans laquelle ils appellent à une « transition constitutionnelle » au Cameroun. « Le pays n'est plus gouverné [...] il y a une vacance de pouvoir de fait », annoncent-ils d'emblée, avant de suggérer des pistes pour cette transition dite « constitutionnelle ».

Le ton et les mots sont au vitriol. Les onze signataires de la tribune décrivent sans détours un mode de gouvernance qu'ils considèrent à bout de souffle. La démarche, se défendent les auteurs, « ne procède d'aucune hostilité personnelle ». Pourtant, tout y passe : « le pays n'est plus gouverné », « il y a une vacance du pouvoir », « la paralysie est généralisée », « l'appareil de l'État fonctionne en pilotage automatique », etc. [Source RFI]

El Niño : 20 millions d'enfants exposés à des pluies inhabituelles en Afrique de l'Ouest et du Centre

Vingt millions d'enfants d'Afrique de l'Ouest et du Centre vivent dans des zones qui devraient connaître des pluies anormalement faibles ou fortes sous l'effet d'El Niño entre octobre et décembre 2026, selon une estimation publiée mardi 6 octobre par l'UNICEF.

L'agence en dénombre 41 millions en Afrique de l'Est et australe. À l'échelle mondiale, plus de 347 millions d'enfants sont concernés dans près de 100 pays et territoires. Ces chiffres mesurent une exposition probable aux anomalies de précipitations, et non un nombre d'enfants déjà touchés par une catastrophe.

Dans la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, des pluies plus abondantes pourraient provoquer des crues, favoriser les maladies hydriques et perturber l'école. « Nous devons agir dès maintenant pour protéger les populations et les enfants », a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. [Source Beninwebtv]