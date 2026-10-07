Afrique Australe: Angola, RDC et Zambie appelés à poursuivre leur coopération dans le cadre du Corridor de Lobito

Luanda — Le secrétaire exécutif de l'Agence pour la facilitation du transport de transit du Corridor de Lobito (LCTTFA), Amadeu Nunes, a lancé ce mardi, à Lusaka, un appel à la poursuite de la collaboration entre l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie pour la mise en oeuvre des principales initiatives du Corridor de Lobito.

S'exprimant lors de l'ouverture de la deuxième réunion de coordination du Corridor de Lobito, qui s'est tenue les 5 et 6 octobre, il a souligné l'importance de la Feuille de route conjointe pour la facilitation du commerce, du Système de suivi des locomotives et du développement plus large de l'Observatoire du Corridor.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Zambie, Amadeu Nunes a indiqué que la coopération tripartite comprend également le renforcement des capacités et l'assistance technique, insistant sur la nécessité d'aligner ces différents aspects sur le programme de travail de la LCTTFA afin de garantir des résultats concrets et mesurables.

Pour le secrétaire exécutif, le Corridor de Lobito doit être perçu comme un axe de développement économique et non comme une simple voie de transport ou un projet ferroviaire.

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« Notre ambition est de connecter les infrastructures, le commerce, les investissements et les secteurs productifs afin de soutenir la diversification économique, la valorisation et l'industrialisation en Angola, en République démocratique du Congo et en Zambie », a-t-il réaffirmé.

Cette ambition, a-t-il expliqué, repose sur l'engagement de trois chefs d'État qui se sont engagés à utiliser le Corridor de Lobito comme instrument de transformation économique et d'industrialisation, avec un impact positif sur les communautés locales.

Créé en 2023, la LCTTFA est un organisme tripartite chargé de coordonner et d'harmoniser les politiques de transport, de transit et de facilitation des échanges entre l'Angola, la RDC et la Zambie.

Sa mission est de coordonner l'axe logistique reliant le Port de Lobito aux marchés intérieurs de la RDC et de la Zambie, en réduisant les obstacles opérationnels et administratifs ainsi que les coûts de transport.

Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, représente le Président de la République, João Lourenço, lors de la deuxième réunion de coordination du corridor de Lobito.

Organisée par la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement zambien, cette réunion a été ouverte par le président zambien, Hakainde Hichilema, et rassemble des représentants de la RDC et du secteur privé afin de promouvoir la mise en oeuvre de l'un des principaux corridors commerciaux et d'investissement émergents d'Afrique.

La délégation angolaise, conduite par le ministre des Transports, comprend également le secrétaire d'État aux Investissements publics du ministère du Plan, Ivan dos Santos, ainsi que des techniciens de l'Agence angolaise de certification et de réglementation du fret et de la logistique (ARCCLA) et de l'Administration générale des impôts (AGT).