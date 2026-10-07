Madagascar: Professionalisation - Talent Growth Lab ouvre la voie aux jeunes talents

Et si un talent artistique pouvait devenir un véritable métier ? C'est l'ambition du Talent Growth Lab (TGL), une nouvelle initiative de la JCI Iarivo lancée dans le cadre de la deuxième édition de son programme Accelerator for Creative Talent (ACT 2026). Destiné aux jeunes artistes et créateurs, le projet veut créer un pont entre talent, professionnalisation et réalités du marché.

Ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans, le TGL s'adresse aux profils issus de différentes disciplines scéniques, notamment la danse, la musique, le chant, les arts du spectacle et d'autres talents scéniques originaux. Le programme entend également repérer ceux qui disposent d'un talent, mais ne savent pas encore comment le développer, le promouvoir ou le transformer en activité économique. Les candidats mineurs peuvent également participer, sous réserve d'une autorisation parentale.

Le parcours a débuté le 19 septembre avec la conférence « De la passion au business, un seul pas », organisée à la Bibliothèque municipale d'Analakely. Cette première étape a réuni un public intergénérationnel autour de quatre intervenants issus des milieux de l'entrepreneuriat et de la jeunesse malgache.

Grand gala

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compétition se poursuit avec le casting du Grand Concours de Talents TGL, prévu le 10 octobre à la Bibliothèque municipale d'Analakely. Les candidats devront présenter leur talent devant un jury avant d'accéder à la suite du parcours. Au-delà d'une simple compétition de performance, le programme veut également valoriser le parcours, les créations et le potentiel des participants.

Après le casting, les candidats poursuivront la compétition lors d'une Prime le 17 octobre, puis d'une finale le 24 octobre, toutes deux prévues à l'Orange Digital Center de Soarano. Le programme se terminera par un Grand Gala le 31 octobre à Pizza Factory Ambohibao, ouvert au grand public, réunissant finalistes, partenaires, membres de la JCI Iarivo et acteurs de l'écosystème créatif.

À travers ce programme, la JCI Iarivo souhaite favoriser la professionnalisation des jeunes talents grâce à des actions de sensibilisation et d'accompagnement autour de l'entrepreneuriat artistique. L'initiative cherche également à créer une vitrine pour les talents émergents et à ouvrir des perspectives économiques grâce aux rencontres avec les membres de la JCI, les entreprises et les acteurs du secteur privé.

À l'issue de la compétition, 1 million d'ariary est prévu pour le lauréat. Au-delà de cette dotation, le Talent Growth Lab veut surtout offrir aux participants des outils pour mieux valoriser leur savoir-faire et envisager leur talent sous l'angle professionnel et entrepreneurial.

Coordonné par Mathieu Razakamahefa, directeur de projet ACT 2026 au sein de la JCI Iarivo, avec l'appui des membres de l'organisation et de ses partenaires, le programme se déroule principalement à Antananarivo. Les informations et inscriptions sont disponibles sur les pages officielles Facebook, Instagram et LinkedIn de la JCI Iarivo.