Togo: Adoption d'un projet de loi sur l'électricité

Réuni mardi, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur le secteur de l'électricité. Il vise à renforcer la gouvernance, à attirer les investissements et à consolider l'équilibre financier du secteur.

Il reconnaît le stockage de l'électricité et crée le statut de « client éligible », avec accès des tiers aux réseaux. Il renforce le rôle des producteurs indépendants et encourage l'autoproduction, l'autoconsommation et l'injection des excédents d'énergie renouvelable. Il prépare aussi le déploiement des compteurs intelligents, avec des exigences de cybersécurité.

Les zones économiques spéciales pourront diversifier leur approvisionnement, notamment par l'autoproduction et des contrats directs avec des producteurs nationaux ou régionaux. Les réseaux isolés seront raccordés progressivement au réseau national.

Les ministres ont adopté un un décret qui actualise les règles de délivrance des visas et cartes de séjour. Il crée de nouvelles catégories, encadre les mobilités économiques, professionnelles, académiques, culturelles et humanitaires, renforce la protection des données personnelles et réduit les délais de traitement pour certains visas. Il ne concerne que les voyageurs soumis à visa.

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Le Conseil a salé la tenue de la 7e édition du « Mois du consommer local » se tient du 1er au 31 octobre. L'objectif est de promouvoir les produits fabriqués au Togo dans le but de réduire les importations.

Enfin, le gouvernement prépare la mise en oeuvre de la résolution onusienne « Corriger la carte », adoptée le 4 septembre dernier à l'initiative du groupe africain sous la conduite du Togo.

Il entend promouvoir la projection « Equal Earth » dans les manuels scolaires et former les enseignants.

Une réunion des ministres africains de l'Éducation est prévue à Lomé avec l'Union africaine et l'UNESCO, pour adopter une « Déclaration de Lomé » et une feuille de route africaine « Correct the Map ».