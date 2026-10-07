Guinée: La mine de Simandou au coeur des discussions du nouveau cadre de partenariat entre le pays et la Banque mondiale

7 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Tangi Bihan

Comment transformer la richesse issue du secteur minier - et notamment de l'immense mine de fer de Simandou - en développement inclusif et pourvoyeur d'emploi ? Voilà la grande question sur laquelle ont planché les autorités guinéennes et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Ousmane Diagana, a achevé mardi 6 octobre une visite de quatre jours à Conakry, pour lancer le nouveau cadre de partenariat, période 2027-2033.

Au cours de ses quatre jours de visite, Ousmane Diagana a rencontré les principales autorités du pays, dont le Premier ministre Bah Oury, et s'est rendu au port minéralier de Morebaya, d'où est exporté le fer de Simandou. Le fer de Simandou, précisément, était au coeur des discussions. Certes, l'entrée en production de cette mine soutient fortement la croissance de l'économie guinéenne, qui devrait atteindre 9 % en 2026 selon le Fonds monétaire international.

Cependant, comme l'ont souligné Ousmane Diagana et la ministre guinéenne de l'Économie et des Finances Mariama Ciré Sylla, le secteur minier ne crée que peu d'emplois. Et une grande partie de la jeunesse doit se contenter de travaux informels. « Nous devons être lucides, avertit Ousmane Diagana. L'exploitation d'une ressource naturelle ne crée pas automatiquement une économie prospère, diversifiée et inclusive. »

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Pour que les ressources minières créent des emplois et mènent au développement, il faut des politiques publiques efficaces et faire les bons choix d'investissements, explique-t-il.

Le cadre de partenariat avec la Guinée qui en découle, sur sept ans, tient en quatre idées : mieux gérer les recettes minières, former davantage les jeunes, soutenir le secteur privé, et ne laisser aucune région de côté, à commencer par celles qui pâtissent des mines.

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