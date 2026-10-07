Bénin: La restitution des biens culturels avance après la rencontre Wadagni-Macron

En visite de travail en France lundi 5 octobre 2026, le président béninois Romuald Wadagni a fait avancer la nouvelle demande de restitution formulée par son pays, qui porte sur plus d'une trentaine de biens culturels. Parmi les pièces réclamées figure la statue en fer du dieu Gou, à laquelle Cotonou tient particulièrement.

Il s'agit d'une deuxième vague, après le retour au Bénin de 26 trésors royaux du Danhomè en novembre 2021. Signe que le processus est bien engagé, les deux parties ont acté la création d'un comité scientifique. La mise en place de ce comité scientifique est désormais acceptée par le Bénin et la France. Côté béninois, ses membres ont été nommés par décret en mars 2026.

Le comité est présidé par Alain Godonou, expert du patrimoine et conservateur. Il dirige une équipe de six personnes, parmi lesquelles le directeur du Patrimoine culturel et l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou, spécialiste des questions de restitution. Selon nos informations, les membres du comité français sont en cours de désignation.

Une première réponse attendue à la mi-octobre

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Le calendrier se précise. D'après des sources bien informées, le Bénin devrait recevoir une première réponse à sa demande à la mi-octobre. Suivront des discussions qui pourraient durer environ un mois. C'est seulement à l'issue de ces échanges que l'on saura si la France accepte de restituer l'ensemble des biens réclamés ou seulement une partie.

La demande béninoise porte sur 35 biens culturels provenant d'Abomey, de Porto-Novo et de Kétou et de dons. On y trouve des amulettes d'amazones, un chapelet de divination ou encore le siège en bois du roi Toffa de Porto-Novo.

Mais la pièce à laquelle le Bénin tient le plus est la statue en fer du dieu Gou, venue de l'ancien royaume du Dahomey. Gou est la divinité vodun du fer, de la forge et des forgerons. Cette oeuvre a été réalisée en hommage au roi Glèlè, père du célèbre Béhanzin, le souverain qui a résisté aux troupes coloniales françaises.