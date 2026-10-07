Madagascar: En visite à Antananarivo, la ministre française des Armées officialise un don de drones

7 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

À Madagascar, la ministre française des Armées a effectué mardi 6 octobre 2026 une visite éclair. Catherine Vautrin, qui a rencontré plusieurs officiels, a officialisé un don de drones à l'armée malgache, alors que l'île s'est nettement rapprochée de la Russie depuis un an.

« Madagascar fait le choix de ses coopérations. » Interrogée sur le rapprochement de l'île avec Moscou, Catherine Vautrin a choisi la prudence. La ministre française des Armées n'a passé que quelques heures à Antananarivo. Elle y a rencontré son homologue malgache, puis le chef de l'État, le colonel Michaël Randrianirina.

La France a officialisé un don : celui d'un drone de surveillance de longue portée, d'une valeur d'au moins 150 000 euros. Équipé d'une caméra thermique, il pourra voler plus de deux heures pour surveiller les côtes et repérer la pêche illégale. Huit militaires malgaches seront formés à son pilotage et à sa maintenance.

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Paris promet également une centaine d'autres modèles de drones de surveillance et de reconnaissance. Selon le ministère des Armées, ils pourront servir à des missions humanitaires, au repérage d'itinéraires ou à l'acheminement de matériel dans des zones isolées, alors qu'un second drone de longue portée doit être réceptionné d'ici janvier 2027.

Le contexte est particulier. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, Madagascar s'est rapprochée de la Russie. Cette année, Moscou a livré à l'armée malgache des blindés, des hélicoptères et des drones d'attaque. Face à ce rapprochement, la ministre française fait le dos rond et met en avant la fiabilité d'un partenariat ancien.

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