Sénégal: Dette extérieure - Un nouveau rendez-vous avec les créanciers prévu en novembre

Au Sénégal, pour la première fois, l'ensemble des créanciers du pays se sont réunis virtuellement mardi 6 octobre. L'objectif : connaître la stratégie et le calendrier visés par Dakar pour obtenir un réaménagement de sa dette record, qui dépasse 130 % du PIB. À l'issue de cette première réunion, un nouveau rendez-vous a été fixé en novembre pour entrer dans le vif des négociations.

La première réunion aura duré à peine plus d'une heure. Plus de 400 personnes y ont participé : les principaux bailleurs bilatéraux, comme la Chine ou la France, qui préside le Club de Paris et ses 22 pays créanciers, mais aussi des détenteurs d'obligations et des banques commerciales. Pendant 1h10, le Sénégal a présenté un document de 18 pages sur la santé financière du pays, sa stratégie pour le traitement de sa dette et le calendrier envisagé.

Dakar a montré qu'il voulait avancer vite et vise un calendrier très serré : décrocher le feu vert du FMI pour le prêt de 2,2 milliards de dollars, ainsi qu'un premier décaissement, dès le mois de novembre, puis finaliser la restructuration de sa dette avec l'ensemble de ses créanciers d'ici à décembre.

Un calendrier « quasi impossible »

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Un calendrier « quasi impossible », analyse un expert financier. Cette stratégie, si elle est porteuse politiquement vis-à-vis de l'opinion publique, est plus risquée financièrement. Car plus le Sénégal veut aller vite, plus certains créanciers risquent de proposer un réaménagement a minima et coûteux pour le pays.

Selon plusieurs sources, les détenteurs d'obligations ont assuré qu'ils proposeraient un simple allongement de la durée de remboursement des échéances, sans réduction des intérêts ni annulation de certaines dettes. Cela sera-t-il suffisant pour rendre de nouveau soutenable la dette du Sénégal, qui atteint 132 % du PIB ? Pas sûr. Les bailleurs bilatéraux, qui détiennent 17 % de la dette sénégalaise, ont également leur mot à dire.

Dans l'immédiat, un nouveau rendez-vous pour l'ensemble des créanciers a été fixé en novembre, une fois obtenu le feu vert du FMI. Avant le prochain rendez-vous de novembre, les pays membres du Club de Paris devront indiquer, d'ici fin octobre, quels aménagements de la dette ils prévoient : un simple allongement des échéances ou une annulation de certains remboursements pour sortir le Sénégal du surendettement.

Une dette record

Le Sénégal se débat avec un endettement record, à plus de 130 % de son PIB. Il souhaite, comme la Zambie ou le Tchad avant lui, renégocier sa dette extérieure dans le cadre commun du G20.

Les bailleurs bilatéraux sont connus : en tête se trouve la Chine, qui détient environ 8 % de la dette extérieure du Sénégal, suivie de la France, puis de l'Inde, du Royaume-Uni, du Koweït, de l'Allemagne et du Japon.

Trois options sont sur la table pour réaménager la dette : l'allongement des délais de remboursement ; une baisse des coupons, c'est-à-dire une diminution des intérêts versés aux détenteurs d'obligations ; ou encore l'annulation d'une partie des remboursements.

Pour l'heure, Dakar privilégie la première option : obtenir plus de temps pour rembourser. La restructuration de la dette et son retour à un niveau soutenable constituent une condition pour débloquer le prêt de 2,2 milliards de dollars pour lequel le FMI a donné son accord de principe le 1eᣴ septembre dernier.