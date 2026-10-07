Niger: L'avocat Abdourahamane Lirwana jugé à Niamey, cinq ans de prison ferme requis

7 Octobre 2026
Radio France Internationale

Au Niger, Me Abdourahamane Lirwana a comparu mardi 6 octobre devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. L'avocat, détenu à la maison d'arrêt de Niamey depuis deux semaines, est poursuivi pour « diffusion de données de nature à troubler l'ordre public » en vertu de la loi sur la cybercriminalité, après des publications sur les réseaux sociaux. Le parquet a requis cinq ans de prison ferme et cinq millions de francs CFA d'amende.

Deux semaines après son placement sous mandat de dépôt, Me Abdourahamane Lirwana a été conduit mardi au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, pour la deuxième fois. L'avocat était assisté de plusieurs confrères.

Estimant qu'il n'existe pas de garantie d'un procès équitable, la défense avait saisi la Cour d'État lundi pour demander le transfert du dossier. Cette requête a été rejetée : le tribunal a retenu le dossier et l'audience s'est poursuivie.

Les avocats de Me Lirwana estiment que les droits de leur client ne sont pas respectés. Ils ont décidé de ne pas plaider et lui ont conseillé de garder le silence.

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Des publications sur l'armée à l'origine des poursuites

Le parquet a requis cinq ans de prison ferme et une amende de cinq millions de francs CFA. Selon ses soutiens, Me Lirwana garde le moral. L'affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue mardi prochain.

Me Lirwana avait été convoqué par la police judiciaire deux semaines plus tôt, après avoir publié sur les réseaux sociaux un message faisant état de divisions au sein de l'armée nigérienne. Il est poursuivi pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, en vertu de la loi sur la cybercriminalité.

Dans un communiqué publié il y a quelques jours, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) a dénoncé une détention arbitraire et appelé à sa libération.

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