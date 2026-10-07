Sénégal: À l'université Gaston-Berger, une note du directeur du CROUS sur la neutralité fait polémique

Au Sénégal, la rentrée universitaire à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis est marquée par une polémique. Tout juste nommé, le nouveau directeur du CROUS, l'entité chargée de la vie des étudiants, a rappelé à ses agents, dans une note de service datée du 2 octobre, que toute « démonstration ostentatoire » d'appartenance politique ou religieuse n'avait pas sa place au sein de ses services. Le Pastef dénonce un argument de neutralité qui sonne faux.

Le directeur du CROUS, Thierno Mbaye, assure d'emblée à RFI qu'il n'y aura pas d'interdiction liée à la pratique de la religion à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, au nord du Sénégal. C'était l'une des inquiétudes, et une source d'indignation. Selon lui, l'origine de cette note, qui rappelle le caractère républicain et laïc de l'État sénégalais, est ailleurs.

À sa prise de fonction, la semaine passée, Thierno Mbaye, dont l'engagement auprès du parti présidentiel Kiiraay est connu, raconte avoir été accueilli dans un climat hostile, avec des agents brandissant des marques de soutien au Pastef. « Dès l'instant que vous me montrez de façon ostentatoire que vous n'êtes pas avec moi, pour des questions de bon sens, naturellement, il y aura peut-être un problème de loyauté ou de confiance mutuelle. Je peux même soupçonner qu'il puisse y avoir du sabotage, parce que nous sommes humains », explique-t-il. Et d'ajouter : « Le respect de cette note de service, on se l'applique d'abord à nous-mêmes pour pouvoir attendre des autres qu'ils se conforment. Sinon, ils auront tout le droit de ne pas se conformer. »

Le Pastef dénonce un argument de neutralité qui ne tient pas

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Ces arguments de cohésion nationale et de bon fonctionnement de l'administration sont balayés par le Pastef. « On ne peut pas invoquer la neutralité quand votre nomination repose uniquement sur votre appartenance politique », résume un cadre du parti d'Ousmane Sonko.

Amath Diallo, secrétaire général de l'intersyndicale du CROUS et du rectorat de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, évoque pour sa part un problème de forme plutôt que de fond : « S'il y avait eu une concertation, on aurait pu discuter de ça. Il fallait que la note soit plus explicite. » Il dénonce aussi une administration politisée : « Depuis un certain temps, on voit que l'espace est tellement politisé au niveau de l'administration que les gens confondent leur rôle politique et administratif. Ça, nous le savons tous, c'est à bannir ! Un agent n'a pas à être à la solde d'un parti, qu'il s'agisse du parti au pouvoir ou de l'opposition. Il doit être au service de l'administration sénégalaise. »

Thierno Mbaye remplace à ce poste Babacar Diop, figure pro-Pastef.Ce changement s'inscrit dans la recomposition de l'appareil d'État qui a suivi la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ex-allié Ousmane Sonko.