Madagascar: Basketball 5X5 - Le BCB Boeny joue dans la cour des grands

Quatrième du championnat national N1A, le Basket Club de Boeny, ou BCB Boeny, confirme sa progression et s'affirme comme l'une des meilleures équipes du pays.

Présidé par Anilha Anthony, le Basket Club de Boeny figure parmi les clubs qui se sont particulièrement illustrées lors des phases finales du championnat de Madagascar N1A qui ont pris fin dimanche au Palais des ports Mahamasina.

Pour sa quatrième saison consécutive en N1A, la formation de Mahajanga a atteint une nouvelle fois le dernier carré du championnat national. Au terme de la compétition disputée, le club termine au pied du podium, à la quatrième place, derrière le COSPN, le RBC Boeny et la GNBC.

Pas de médaille, mais une performance qui confirme la progression d'un club devenu régulier au plus haut niveau. Le BCB n'est plus seulement une équipe venue défendre les couleurs de Boeny. Il s'affirme désormais comme un sérieux outsider capable de bousculer les formations les mieux installées du basket malgache.

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Son parcours cette saison illustre cette montée en puissance. Après une première phase disputée à Mahajanga et conclue à la troisième place de son groupe, le BCB devait hausser le ton à Antananarivo pour poursuivre son aventure. L'arrivée de l'Allemand Adrian Breitlauh en phase finale à Antananarivo a montré que le club était venu à Antananarivo pour bousculer la hiérarchie.

La large victoire obtenue face l'ASCUT, 94-52, a notamment permis au BCB de relancer sa dynamique. Mais le véritable tournant est intervenu en quarts de finale. Opposée au MBC Atsinanana, la formation de Boeny a livré un match solide pour s'imposer 72-60 et décrocher son billet pour les demi-finales.

Anilha Anthony, le mécène

Le défi était ensuite beaucoup plus relevé face au COSPN Analamanga, futur champion national. Battu en demi-finale, le BCB a dû se contenter de la petite finale. La GNBC a finalement eu le dernier mot, 74-49, privant les Boeny de la troisième marche du podium.

Derrière cette progression se trouve l'investissement d'Anilha Anthony, président du BCB Boeny, qui s'investit directement dans la vie du club et dans les efforts nécessaires pour maintenir l'équipe au sein de l'élite nationale. « Le fonctionnement d'un club de N1A exige des moyens importants, notamment pour les déplacements, la préparation et le recrutement. J'assume seul cet engagement », confie le président.

Cette implication se traduit également sur le marché des joueurs. Le président a fait venir un joueur étranger. Il s'agit de l'Allemand Adrian Breitlauh, né le 14 septembre 1993, qui a montré tout son talent durant la phase finale.

Pour Anilha Anthony, la quatrième place ne constitue donc pas une finalité. Elle doit servir de point d'appui pour franchir un nouveau palier. Après avoir découvert progressivement les exigences de la N1A, atteindre le dernier carré confirme la puissance et la détermination du club. Le club de Boeny entend désormais viser plus haut.