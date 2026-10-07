Madagascar: Antsiranana - Les plus vulnérables bénéficient de soutien divers

Un fret de 25 m³ de matériel médical et de fournitures diverses est arrivé à Antsiranana à bord d'un A400M. Destiné à quatre associations, il doit bénéficier aux plus vulnérables.

Un fret associatif destiné à soutenir quatre associations humanitaires des régions Diana, Sava et Toliara est arrivé, dimanche dernier, à l'aéroport d'Antsiranana à bord d'un avion militaire A400M. À l'origine de cette opération de solidarité, les parachutistes regroupés au sein du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa), engagés dans une démarche humanitaire en faveur des populations du Nord de Madagascar, poursuivent aujourd'hui leur engagement dans le domaine humanitaire.

Composé de 25 m³ de matériel médical et de fournitures diverses, issus de quatre associations réunionnaises, le fret est convoyé depuis La Réunion par un avion militaire opéré par les forces armées françaises de la zone sud de l'océan Indien. Les dons collectés sont ensuite distribués à différents bénéficiaires : population, hôpitaux, hospices, établissements scolaires, ainsi qu'aux personnes vulnérables identifiées au niveau des fokontany.

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Selon les explications, chaque année, les parachutistes de La Réunion mobilisent une aide humanitaire destinée aux populations vulnérables d'Antsiranana, par l'intermédiaire des quatre associations malagasy, à savoir Coeur et Conscience, Fikambanana Miaramientana Diana (FMDS), La Main qui Étreint et Shekina de Toliara.

Aide concrète

L'arrivée de ce fret marque une nouvelle étape dans une démarche fondée sur la solidarité entre La Réunion et le Nord de Madagascar. Le matériel acheminé doit être remis aux associations bénéficiaires afin de soutenir leurs différentes actions au profit des populations régionales. Dans cette logique, les aides sont réparties de manière à couvrir les neuf districts de deux régions afin que chaque territoire puisse en bénéficier.

Au-delà de la nature des dons, l'essentiel est de pouvoir apporter une aide concrète aux personnes qui en ont besoin et contribuer, au niveau des associations bénéficiaires, à améliorer leur quotidien. Cette démarche repose avant tout sur le principe du partage et de la solidarité. Les aides sont constituées principalement de matériel scolaire, tandis que les équipements et fournitures médicales restent plus limités, mais ils restent particulièrement utiles aux structures qui en ont besoin.

« Chaque année, nous cherchons également à identifier de nouveaux bénéficiaires, afin que l'aide ne profite pas toujours aux mêmes personnes. L'objectif est de permettre à un plus grand nombre de familles et de personnes vulnérables d'en bénéficier », explique Sylvia Jocelyne Jaonosy, représentante fondatrice de l'association FMDS.