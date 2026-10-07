Madagascar: Toamasina - Makua Festival fidèle à son standing

La deuxième édition du Makua Festival Music réunira à Toamasina une vingtaine d'artistes confirmés, de jeunes talents émergents ainsi que des représentants de la culture traditionnelle.

Quatre jours de musique et de culture se préparent à Toamasina. Après une première édition, le Makua Festival Music revient du 29 octobre au 1er novembre, après une année d'absence en 2025. Pour cette deuxième édition, une vingtaine d'artistes investiront le site du Jet d'Eau Toamasina 501, avec une programmation mêlant grandes figures de la scène musicale, talents émergents et expressions de la culture traditionnelle.

Parmi les artistes annoncés figurent Rossy, Shyn, Denise, Dadi Love, Lico Kininike, Tence Mena, Basta Lion, LJO, Ceasar, Boendy, Lion Hill, Sakateboy, Kaiamba, Dada Samy Malagasy, Rita Basesa et Nantenaina. Rossy est annoncé comme la tête d'affiche, tandis que Shyn et Denise, également organisateurs du festival en partenariat avec Yas Madagascar, participeront eux-mêmes aux prestations. « Il s'agit de contribuer au développement de Toamasina tout en offrant une scène aux artistes malgaches », souligne Shyn. Des DJ assureront également des animations tout au long de l'événement.

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Les autres journées feront également place aux artistes confirmés et à la relève. Dix artistes se produiront chaque jour, avec les principaux spectacles programmés à partir de la fin d'après-midi. Lors de la troisième journée, Shyn et Denise monteront notamment sur scène avec l'équipe du Makua.

Deux scènes

Le festival entend également donner une place importante aux jeunes artistes. Dès midi, à l'ouverture des portes, des prestations de jeunes talents sélectionnés, des animations et différentes activités seront proposées jusqu'à 18 heures. Jeux, animations pour les jeunes, garderie et photobooth sont notamment prévus pendant cette période des vacances de la Toussaint. Deux scènes seront aménagées pour accueillir les différentes prestations et animations.

La culture traditionnelle occupera également une place importante dès l'ouverture, avec un grand carnaval ainsi que la mise à l'honneur des vakodrazana, du basesa, du kaiamba et des chants traditionnels. L'initiative vise aussi à attirer les touristes et à encourager la créativité des participants. Les trois meilleurs déguisements recevront respectivement 2 millions d'ariary, 1 million d'ariary et 500 000 ariary.

Le choix du Jet d'Eau Toamasina 501 doit permettre d'accueillir un large public, le site pouvant recevoir jusqu'à 30 000 personnes. À l'intérieur, 119 stands seront installés, notamment pour proposer des espaces de restauration, avec la participation d'un chef cuisinier renommé.

La sécurité constitue enfin l'un des principaux dispositifs prévus pour l'événement. La Police nationale, la sécurité civile, des agents de sécurité, un corps médical et des pompiers seront mobilisés. Les entrées seront contrôlées par scanner et une collaboration avec les hôtels situés à proximité du site est également prévue.

Avec cette deuxième édition, le Makua Festival Music entend réunir artistes confirmés, jeunes talents et expressions traditionnelles autour d'un même rendez-vous culturel à Toamasina, pendant les vacances de la Toussaint.