Madagascar: Insertion sociale - De nouvelles perspectives pour les personnes handicapées

Madagascar prépare de nouvelles mesures pour favoriser l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Un projet de texte précisant les incitations destinées aux entreprises qui les recrutent est en cours de finalisation.

Un atelier de validation technique du projet de texte se tient les 5 et 6 octobre à Antananarivo, avec la participation des différents acteurs concernés. Le document doit préciser les mesures d'application de l'article 156 du Code du travail, qui prévoit des incitations en faveur des entreprises employant des personnes handicapées. Les modalités concrètes doivent encore être fixées par décret.

L'enjeu est de passer du principe posé par la loi à des mesures applicables dans les entreprises. Aujourd'hui, l'absence de mécanismes d'incitation clairement définis peut encore limiter l'engagement des employeurs. La méconnaissance du nombre exact de personnes handicapées à Madagascar complique également l'élaboration de politiques adaptées.

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Mais l'obstacle n'est pas uniquement juridique ou administratif. « La stigmatisation et l'idée selon laquelle une personne handicapée ne peut pas travailler restent des obstacles importants », souligne Randriantahina Jonhson, président de la Fédération des personnes aveugles. Selon lui, ces préjugés peuvent commencer au sein même de la famille et accompagner la personne jusqu'à son entrée dans la vie professionnelle.

Propositions

L'environnement de travail doit également évoluer. Lalaina Rabeharisoa, responsable au sein du ministère du Travail et de l'Emploi, estime que l'adoption de nouveaux textes ne suffira pas. Les collaborateurs des entreprises doivent eux aussi être sensibilisés afin de permettre aux personnes handicapées de travailler dans des conditions adaptées.

Les personnes concernées ont d'ailleurs participé à la réflexion sur le projet. Selon Andrianalimanana Mahatsangy, chef du projet TAFA, leurs propositions ont été prises en compte dans l'élaboration du texte. Une manière d'intégrer davantage les réalités auxquelles elles sont confrontées dans les mesures envisagées.

L'objectif reste de permettre aux personnes handicapées d'accéder davantage à l'emploi et de renforcer leur autonomie. Mais pour que le principe d'inclusion devienne une réalité dans les entreprises, le futur dispositif devra être accompagné d'une évolution des pratiques et des mentalités.