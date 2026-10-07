Madagascar: Marovasa - L'appui à l'éducation donne espoir aux habitants

6 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Les deux élèves de l'École primaire publique (EPP) de Marovasa présentés au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) ont tous les deux réussi cette année. Ce résultat intervient dans une école qui compte vingt-deux élèves, encadrés par deux enseignants, à Anjajavy, dans la région Sofia. L'établissement bénéficie depuis deux ans d'un accompagnement de ViMa NGO. Le soutien concerne notamment les fournitures scolaires et la prise en charge de certaines indemnités des enseignants.

Pour l'année scolaire 2025-2026, cet appui vise à contribuer à la continuité des cours et à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. « Nous soutenons l'EPP à travers la fourniture de plusieurs kits scolaires destinés aux élèves. Nous prenons également en charge certains frais liés aux instituteurs », explique Rinah Razafindrazaka, responsable de ViMa NGO.

Situé dans un village d'une centaine de ménages, Marovasa compte de nombreuses familles vivant principalement de la pêche. Pour ces ménages, les dépenses liées à la scolarité peuvent représenter une charge. L'accès aux fournitures et la régularité de l'encadrement constituent ainsi des enjeux pour maintenir les enfants à l'école.

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L'accompagnement comprend également du matériel sportif. Les élèves disposent notamment de maillots, de filets et de ballons pour pratiquer le football. ViMa NGO intervient aussi sur certains besoins liés aux infrastructures de l'établissement.

La réussite des deux candidats au CEPE reste avant tout liée au travail des élèves, à l'engagement des enseignants et au soutien des parents. L'accompagnement extérieur contribue toutefois aussi à réunir des conditions favorables à la scolarisation.

Pour les familles de Marovasa, l'enjeu dépasse donc le résultat d'un examen. La poursuite de l'école doit permettre aux enfants d'élargir leurs possibilités d'avenir. Le maintien de conditions d'apprentissage stables reste ainsi un défi pour l'établissement.

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