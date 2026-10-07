Madagascar: Pétanque/Championnats de Madagascar - Une place au mondial sous les boules

Le sommet national des triplettes a été la dernière compétition nationale majeure de la saison. Les six finalistes des seniors hommes intègrent la présélection en vue des mondiaux de Thaïlande.

La triplette du club Bouliste Cecam Analamanga, composée de Jacky Andrianantenaina, Olivier Rakotomanana et Tendry Fanjamanovofifaliana, remporte le titre de championne de Madagascar des triplettes ainsi que trois billets d'avion pour la prochaine tournée estivale. Le trio a défait 13-5 en finale l'équipe du PAC Ampitatafika, constituée du mondialiste Faratiana Joseph Urbain Ramanantiaray, dit « Baloty », en compagnie de Mirija Rakotoson et Hery Ratsimba, hier soir au boulodrome d'Ankatso.

Ces finalistes rejoindront la présélection en vue du championnat du monde. Le regroupement et test final d'une quarantaine de présélectionnés aura lieu du 10 au 14 octobre dans la capitale. Les mondiaux auront lieu à Khonkaen, en Thaïlande, du 20 au 25 novembre.

Test final

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Concernant les résultats des autres catégories, Valisoa Rarivoarison, Fenohasina Nomenjanahary et Miharivola Flavien Randriamalala du C2BA Vakinankaratra décrochent le titre en battant 13-7 en finale la formation du PAC, représenté par Nantenaina Randriantahiana, Anjarako Raharimampionona et Tsiory Randriantahiana.

Chez les seniors dames, Lalatiana Nirinaniaina, Salima Raharilanto et Vatosoa Rabearisoa du FAM Ambohipo se sont imposées 13-8 contre les boulistes du C2BA Antsirabe : Marie Angela Rasolonantenaina, Lahatriniaina Raharinivo et Tafitasoa Sara Nomenjanahary. Ces finalistes intégreront la présélection pour la saison 2027. La finale des vétérans a été une affaire entre boulistes de l'ABC Analamanga. L'équipe de Solonaina Andriantsalama, Herivonjy Rasamoelson et Jean Marc Rafanomezantsoa a surclassé 13-4 George Anicet Razafitsifera, Joseph Ratovoarisoa et Christian Modeste Randrianasolo.

Le prochain événement majeur de la Fédération Sport Boules Malgache sera le rassemblement des présélectionnés, prévu du 10 au 14 octobre, en vue des championnats du monde de triplettes et du concours de tir de précision. La liste des quatre porte-fanions du pays sera dévoilée le 15 octobre, à l'issue des quatre jours de regroupement.

Les expatriés de France, en l'occurrence Yves Sedrick Rakotoarisoa, Jean François Daniel Rakotondrainibe, dit « Zigle », Faratiana Rakotonirina, alias « Tiana kely », et Christian Randriantseheno, dit « Racle », sont ainsi attendus au pays cette semaine en vue de ce test de sélection finale.