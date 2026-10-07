Madagascar: Coopérative - L'entraide entre producteurs facilite le développement

À Andapa, la Société coopérative Tambabe mise sur la force du collectif.

Créée le 25 mars 2026 dans le cadre du programme Asa Asa Avotra Mirindra, elle regroupe aujourd'hui 940 membres issus de 47 groupements AVEC. Cette organisation collective permet aux producteurs de conjuguer leurs efforts, de partager leurs expériences et d'explorer ensemble de nouvelles opportunités économiques. Les adhérents bénéficient également d'une prise en charge de 50% de leurs frais d'hôpital et de pharmacie. « Cette assurance nous rassure. En cas de maladie, une partie des dépenses peut être prise en charge. C'est important pour nous », témoigne un bénéficiaire rencontré à Andapa.

La coopérative intervient à différentes étapes de la chaîne de production, de la collecte à la transformation et à la conservation des produits agricoles. Elle travaille notamment sur le gingembre, le sésame, l'arachide, le manioc à chair jaune et la banane plantain. Certains de ces produits sont transformés en farine, en confiture ou encore en chips. « La mise en association autour d'une vision commune constitue une force. Une coopérative permet de mutualiser les compétences et les moyens», explique Rado Rakotomanalina, responsable au FID.

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La participation à des activités commerciales permet par ailleurs aux producteurs de mieux faire connaître leurs produits et de prospecter de nouveaux marchés. Cette dynamique contribue à renforcer la valorisation de leur production et, par conséquent, à améliorer les retombées économiques pour leurs familles.