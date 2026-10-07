Afrique: Karting/Africa Cup - Trois Malgaches en lice en Angola

Matthew Andriambelo, Alexia Rakotomalala et Andi Rajoelison auront deux jours pour faire parler leur coup de volant face à plus de quarante pilotes du continent. Dans une discipline où les écarts se jouent souvent à quelques dixièmes, voire quelques centièmes, la régularité, la précision des trajectoires et la capacité à saisir la moindre opportunité seront déterminantes.

Cette épreuve constitue surtout un nouveau test grandeur nature pour les trois jeunes pilotes. Face à des adversaires issus de différentes écoles de karting africaines, ils devront rapidement prendre leurs marques et s'adapter aux exigences d'un rendez-vous continental. Une expérience précieuse, quel que soit le résultat final.

Pour Matthew Andriambelo, ce ne sera toutefois pas une découverte totale du haut niveau. C'est sa quatrième sortie à l'international. Le pilote a déjà goûté à la compétition internationale en participant à la Coupe du monde de Kuala Lumpur, en novembre 2025.

Ambassadeurs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un plateau réunissant quatorze pays, Madagascar aura l'occasion de mesurer ses forces face aux références du continent et de poursuivre son implantation dans le paysage du sport automobile africain. La Karting Africa Cup ne se résume d'ailleurs pas à une simple course. Elle se veut également une plateforme de développement et d'échanges entre pilotes, équipes, encadreurs et responsables sportifs. Autant d'occasions pour les représentants malgaches d'observer, d'apprendre et de confronter leurs méthodes à celles de leurs homologues africains.

« Je suis très heureux et fier de participer à la course en Angola », souligne Matthew Andriambelo. Pour lui, cette course représente « une nouvelle expérience importante » et « une grande opportunité de représenter Madagascar sur la scène internationale ». Le jeune pilote ne cache pas son impatience avant de retrouver la piste. « Je ressens beaucoup d'excitation à l'idée de prendre part à ce showcase. Représenter mon pays est une grande fierté pour moi », affirme-t-il, tout en remerciant ses soutiens.

À Benguela, les trois pilotes malgaches devront transformer préparation et ambition en performances. Dans le bruit des moteurs et au fil des tours, ils auront une mission claire : défendre au mieux les couleurs de la Grande Île et montrer que le karting malgache a sa place dans le peloton africain avec ses trois ambassadeurs.