Madagascar: Tennis/J30 Madagascar - Tovonirina et Mirindra brillent à Ilafy

La première étape du circuit J30 junior qui s'est joué au COT d'Ilafy a montré les belles performances des raquettes de la Grande Île. Entre victoires autoritaires et combats acharnés, les finales de dimanche ont consacré des joueurs et des paires qui ont su faire la différence dans les moments décisifs.

En simple dames, Ando Tiantsoa Ratre, représentant la France, a assumé son statut de tête de série. Face à Armani Nalavade, Inde, la Française n'a laissé que peu d'espace à son adversaire. Après un premier set parfaitement maîtrisé, remporté 6-1, elle a su conserver son avantage dans la deuxième manche pour conclure 6-4.

Ando Tiantsoa Ratre a ensuite remis le couvert en double dames, aux côtés de Mirindra Razafinarivo. Le duo franco-malgache a une nouvelle fois fait preuve d'une grande maîtrise. Face à Tahira Bagate, France, et Armani Nalavade, Inde, les deux joueuses ont imposé leur rythme et se sont adjugé le titre sur le même score de 6-1, 6-4.

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Dans la finale du simple hommes, Tovonirina, représentant Madagascar, a dû batailler pendant trois sets pour venir à bout du Danois Nicholai Petersen. Après avoir pris les commandes grâce à un premier set remporté 6-3, le Malgache a vu son adversaire réagir et égaliser avec un 6-1. Tovonirina a retrouvé ses sensations. Plus solide dans les échanges importants, il s'impose finalement 6-3 et décroche une victoire pleine de caractère dans la manche décisive.

En double messieurs, l'Australien Brandon Hass et le Chinois Tianqi Shao ont également répondu présent. La paire tête de série 1 a rapidement pris le contrôle de la finale face à l'Indien Ayaan Dev Singh et à l'Italien Luca Torregiani, remportant le premier set 6-1. La deuxième manche fut nettement plus disputée, mais le duo a gardé ses nerfs pour s'imposer au tie-break et conclure 6-1, 7-6.