Madagascar: Antananarivo Renivohitra - La police démantèle une bande de récidivistes

Trois auteurs présumés de vols à l'arraché, déjà incarcérés par le passé, ont été arrêtés le 1er octobre à Behoririka, Soarano et Tsaralalàna. Trois jours plus tard, deux membres d'une bande de six malfaiteurs sont tombés à leur tour, quatre autres ayant réussi à s'enfuir.

Les policiers de l'UIR de Tsaralalàna, intervenant en civil, ont surpris les trois hommes en pleine action dans la matinée du jeudi 1er octobre. Selon la police, ces récidivistes présumés continuaient de sévir malgré leurs séjours en prison. À peine l'opération terminée, les forces de l'ordre n'avaient pas quitté Anosibe Andrefana qu'une nouvelle interpellation a eu lieu. Un homme, soupçonné de consommer des stupéfiants, aurait violenté sa femme, poussant les habitants à appeler à l'aide.

L'affaire a connu un nouveau rebondissement le 3 octobre. Un groupe de six malfaiteurs a attaqué des passants le long de la voie ferrée de Colas Anosibe, visant en particulier les étudiants et les femmes. Deux d'entre eux ont été arrêtés, tandis que les quatre autres ont pris la fuite. L'enquête a établi que tous étaient des récidivistes.

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Les suspects sont actuellement en garde à vue au commissariat et seront prochainement présentés au parquet. La Police nationale poursuit ses recherches pour retrouver les complices en fuite et assure que les opérations destinées à débarrasser la capitale de l'insécurité se poursuivront.