Madagascar: Toliara - 9 Le groupe « Vain'af » embrase les esprits

L'apéro musical organisé chaque semaine par « le Vakok'arts » de l'Alliance française de Toliara a permis au groupe « Vain'af » de promouvoir sa musique. Celle-ci a marqué les esprits.

Ils sont quatre jeunes hommes d'à peine la vingtaine. Tantely, Abdillah, Bienvenu et Hery sont des musiciens, chacun dans sa spécialité, qui se sont connus au Vakok'arts de l'Alliance française. « Il y eut un projet musical appelé « Antso Musique » qui a réuni des groupes musicaux de Toliara à l'Alliance française. Nous étions des musiciens, chacun dans notre groupe en ce temps-là, mais nos ondes se sont tout de suite convenues et nous avons formé notre propre groupe en 2022. »

Le groupe « Vain'af » mise sur la musique du Sud, mais accompagnée par du rythme « punk pop ». « Nous ne nous sommes pas déviés du root local du Sud, comme le « tsapiky », par exemple. Mais nous avons créé un accompagnement un peu lourd, saturé, pour faire sortir le rythme que nous voulons », explique Bienvenu, dit le « rebelle », soliste et compositeur. Tantely, qui a choisi « Bee » comme nom de scène, lead vocal du groupe, explique que les deux mots « Vain'af » sont issus de trois mots en malgache : « Velona, Aina et Afo » (Ndlr : « Vivant, la vie et feu »). « L'apostrophe « 'af » est simplement issue du mot « Afrique » et « Vain'af » veut évoquer le concept du feu dans les veines en Afrique », explique-t-il.

Bienvenu souligne que le groupe ne sort pas des réalités dans lesquelles il vit pour écrire ses chansons. « Nous nous inspirons de l'amour et de l'environnement en général », explique-t-il. Abdillah, quant à lui, est bassiste et est très à l'aise avec les mélodies. Il trouve tout de suite la mélodie qui va avec un texte composé par le reste de son équipe.

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La Réunion

L'apéro musical que le groupe a donné au « Vakok'arts », la scène de promotion culturelle des artistes à l'Alliance française de Toliara, a émerveillé les jeunes et surtout les adultes. « Ce n'est pas du rock, ce n'est pas du métal lourd non plus, mais j'apprécie le rythme « tsapiky » comme fond de leur musique », livre Cynthia, une mère de famille, restauratrice, très enchantée lors du spectacle et qui n'arrêtait pas d'applaudir ou de taper sur la table à chaque morceau. « Ils constituent un bon ensemble avec le lead qui bouge beaucoup car il chante et joue de la guitare, saute et danse en même temps. Le batteur qui fait du choeur y met du punch. Ils assurent la fusion du rythme du Sud avec leur punk pop », lance Ravotiana, organisateur d'événements à Toliara.

Le groupe « Vain'af » a déjà effectué un tour de Madagascar dans les réseaux des Alliances françaises en 2023. Le groupe a sorti un album de dix morceaux, mais il explique posséder d'autres chansons qui seront bientôt classées dans un nouvel album. Pour l'heure, le groupe prépare une nouvelle expérience à l'île voisine de La Réunion. « Nous participons à une tournée appelée « Tsiok'Antimo » qui fera vibrer La Réunion au rythme de la musique du Sud de Madagascar. Ce sera du 28 octobre au 10 novembre, marqué par de la création, du partage et de rencontre culturelle entre les deux îles. Résidences et ateliers nous permettront d'apprendre de nouvelles choses et les concerts feront souffler notre musique outre-mer », finit le lead vocal du groupe.