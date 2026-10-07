Madagascar: Concert - Benny, Lalatiana et Dadane renouent avec Tsipi-Panohizana

À Cachan, plusieurs mélomanes de la diaspora malgache et des spectateurs venus de différents pays se sont retrouvés autour de Tsipi-Panohizana, porté par trois générations d'artistes.

La musique malgache a rassemblé un public venu d'horizons différents ce samedi à Cachan, dans le Val-de-Marne. Membres de la diaspora, mélomanes malgaches et étrangers venus de plusieurs pays ont répondu présent pour assister au retour de Tsipi-Panohizana, plus de 30 ans après ses premières représentations au cinéma Roxy d'Antananarivo.

Porté par Maison Taranaka et Ziknolimit, le spectacle a réuni Benny, Lalatiana et Dadane, trois artistes représentant trois générations de la chanson malgache. Dans une ambiance intimiste, ils ont renoué avec un rendez-vous qui entend faire dialoguer mémoire musicale, transmission et création.

Lalatiana a notamment interprété une vingtaine de chansons, mêlant des classiques de son répertoire à d'autres titres, dont « Anjarako ianao », « I Malala » et « Nofy ». La soirée s'est achevée par une prestation commune des trois artistes autour du titre « Avelao ».

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Créé dans les années 1990, Tsipi-Panohizana avait notamment réuni au Roxy d'Antananarivo Fafah, Doda, Bessa sy Lola, Lalatiana et Rija Ramanantoanina. Cette nouvelle édition reprend le principe d'une rencontre entre générations. Benny incarne la mémoire, Lalatiana, déjà présente lors de la première édition, fait le lien avec cette histoire musicale, tandis que Dadane incarne la relève.

Au-delà du spectacle, cette nouvelle édition souhaite contribuer à la transmission et au rayonnement du patrimoine musical malgache. Elle vise également à créer une rencontre entre les générations, la communauté malgache d'Île-de-France et un public plus large, comme en témoigne la présence de spectateurs venus de plusieurs pays.

La partie musicale était assurée par Tsanta Randriamihajasoa aux claviers, Titan Randriamasindrazana à la batterie et Ranto Rakotomalala à la basse, tous trois membres de Ralah Trio, ainsi que par Anjaniony Andriamanandratra au saxophone. La partie technique était assurée par Sitraka Fidimihajamanana.