Sénégal: Tattaguine - La municipalité offre des fournitures scolaires à des écoles

Tattaguine — Le Conseil municipal de Tattaguine, dans la région de Fatick (centre), a mis à la disposition des écoles élémentaires des fournitures et autres équipements scolaires pour rendre possible le concept "Oubi tay, Jàng tay" au niveau de la commune.

"Pour accompagner la rentrée scolaire et soutenir les établissements scolaires, la municipalité a mobilisé une enveloppe de dix millions de francs CFA destinée à l'acquisition de fournitures et d'équipements scolaires au profit des écoles de la commune", a précisé le maire de Tattaguine, Ibou Ndiaye.

La cérémonie de remise de ces intrants scolaires s'est tenue, en présence des autorités éducatives dont celles de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Diofior, des membres du Collectif des directeurs d'école (CODEC), des présidents des Associations de parents d'élèves (APE), des Comités de gestion d'établissement (CGE), ainsi que de nombreux acteurs et partenaires du secteur éducatif.

Grâce à cet appui, chaque directeur d'école a reçu un important lot de fournitures et d'équipements scolaires.

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"Cette initiative vise à soulager les parents d'élèves, à renforcer les moyens des établissements et à offrir aux apprenants de meilleures conditions d'hygiène, d'apprentissage et de réussite", a fait valoir M. Ndiaye, réaffirmant l'engagement de la municipalité en faveur de l'éducation.

Le maire de Tattaguine a, par ailleurs, invité les enseignants à redoubler d'efforts pour assurer une année scolaire réussie, tout en les encourageant à respecter, l'esprit du concept "Oubi tay, Jàng tay" dans sa collectivité territoriale.

Ibou Ndiaye a rappelé qu'à Tattaguine, l'éducation demeure une "priorité", exhortant les parents à "libérer leurs enfants à temps, afin de leur permettre de rejoindre les classes dès le début des cours et à contribuer ainsi à une année scolaire normale, régulière et réussie".