Sénégal: Programme « Un étudiant, un ordinateur » - Poursuite des auditions ce mercredi à l'Assemblée nationale

Les auditions entamées dans le cadre des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les irrégularités alléguées dans la passation et l'exécution des marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur », seront poursuivies ce mercredi 7 octobre 2026 à l'Assemblée nationale.

Dans le cadre des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les irrégularités alléguées dans la passation et l'exécution des marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur », l'Assemblée nationale informe le public de la poursuite des auditions ce mercredi 7 octobre 2026.

Selon un communiqué de l'Assemblée nationale rendu public mardi, le programme suivant : de 8 h 30 à 10 h 00, les députés entendront l'ancien coordonnateur de la cellule de passation des marchés du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mountaga Dia.

Après son passage, ce sera le tour du président de la Commission de passation des marchés du Mesri, Abdou Kadri Diatta. Il sera suivi par ses collègues El Hadji Ndiaga Kane et Cheikh Diop. Ces derniers étaient des inspecteurs des Affaires administratives et financières au sein de l'Inspection interne au sein de ce département.

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Leur ancien collègue, directeur général de l'Administration générale et de l'Équipement, Saliou Abdoulaye Ngom, bouclera les auditions dans la soirée.