Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux Me Moussa Sarr, a reçu mardi 6 octobre 2026 une délégation d'agents contractuels de la Justice. Cette audition a permis à ces agents d'exposer leur précarité et aussi l'expiration prochaine de leur contrat.

Des agents contractuels de certaines juridictions de Dakar ont été reçus mardi par leur ministre de tutelle, Me Moussa Sarr. Selon une note de la tutelle publiée à l'issue de cette rencontre, la délégation était composée de Mouhamed Gueye du tribunal d'instance hors classe de Dakar, Mamadou Moustapha Diallo du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et Mademba Johnson Gaye du tribunal de commerce hors classe de Dakar.

« Ces agents ont alerté sur l'expiration prochaine de leurs contrats, dans un contexte marqué par un volume important de travail. Ils ont également souligné la situation précaire qu'ils vivent et sollicité une situation juridique pour des contrats plus stables », rapporte le texte.

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En réponse, informe la même source, le ministre a salué l'engagement de ces agents contractuels et des nombreux bénévoles qui servent dans l'ensemble des juridictions depuis très longtemps. Le ministre de la Justice est conscient de la précarité de leur situation et a indiqué avoir, aussitôt après sa prise de fonction, échangé avec son collègue de la Fonction publique sur la situation de ces bénévoles.

« Le ministre de la Justice travaille en étroite collaboration avec son collègue pour rechercher une solution à cette situation. Il a enfin salué et encouragé les contractuels et bénévoles pour leur contribution au bon fonctionnement du service public de la justice et les a remerciés pour les services rendus à la Nation », rassure la tutelle.