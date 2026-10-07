Sénégal: Les Éditions du Soleil ouvrent avec « Dabakh, la pédagogie de la bonté » de Sidy Diop

Les Éditions du Soleil ont été officiellement lancées ce mardi 6 octobre 2026 au Musée des civilisations noires de Dakar.

Pour cette première parution, la nouvelle maison d'édition du quotidien national a choisi l'ouvrage du journaliste Sidy Diop, intitulé « Dabakh, la pédagogie de la bonté ». La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités gouvernementales et religieuses, ainsi que de nombreux fidèles.

Les premières pages de cette nouvelle « fabrique des mots » portent ainsi la signature de Sidy Diop, journaliste au quotidien national Le Soleil et formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI). Avec « Dabakh, la pédagogie de la bonté », il signe son troisième ouvrage et rend hommage à une figure religieuse dont l'héritage continue de marquer la société sénégalaise.

En 244 pages réparties en huit chapitres, l'auteur s'intéresse à la personnalité et aux valeurs de Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh, ancien khalife général des tidianes. « La vie des hommes comme Abdou Aziz Sy Dabakh semble écrite dans une langue que le monde a oubliée », écrit-il dès les premières lignes de l'ouvrage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette phrase introductive, Sidy Diop donne le ton d'un livre qui entend moins dresser un portrait hagiographique que mettre en lumière les valeurs incarnées par Dabakh. Pour l'auteur, « le livre ne prétend pas raconter la vie d'un saint au sens convenu du terme. Il ne cherche pas à dresser une statue ni à multiplier les éloges. Il veut simplement approcher un homme qui fit de la bonté une science, de l'humilité une force et de la foi un chemin accessible à tous. »

La bonté comme fil conducteur

La bonté constitue ainsi le fil conducteur de l'ouvrage. Sidy Diop revient sur une valeur qui, chez Dabakh, dépassait le simple discours pour s'inscrire dans une manière de vivre et de se comporter avec les autres.

L'auteur présente notamment un homme « élevé dans la rigueur, un disciple formé par les meilleurs maîtres, un guide qui refusa toujours d'être un trône. »

À travers ces pages, le journaliste du Soleil dit vouloir faire découvrir, notamment aux nouvelles générations, l'homme et les valeurs qu'il incarnait. Son ambition est de permettre à « ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître » de mieux comprendre la personnalité de Dabakh et l'empreinte qu'il a laissée dans la société sénégalaise.

Le choix de consacrer cette première publication des Éditions du Soleil à Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh revêt également une dimension personnelle pour l'auteur. Sidy Diop revendique un regard nourri par l'admiration et la proximité avec l'héritage spirituel du défunt khalife.

« Je voulais d'abord faire un témoignage avec un niveau accessible à tous. Regrouper humblement les valeurs qu'il représentait dans un ouvrage qui puisse inspirer tous sans exception », explique-t-il.

Avec « Dabakh, la pédagogie de la bonté », les Éditions du Soleil entendent ainsi inscrire leur première publication dans une démarche de transmission et de préservation de la mémoire. Une manière, dès leur lancement, de donner corps à une ambition : transformer l'information et les témoignages en récits destinés à traverser le temps.