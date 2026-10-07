Soudan: Prof.Kamil s'est entretenu avec la Société suisse K&B des Imprimeries de Monnaie

Le Premier ministre, Prof.Kamel Idriss a salué le niveau du partenariat stratégique liant la Banque centrale du Soudan et la Société des Imprimeries de Monnaie (Sudan Currency Printing Press) à la compagnie suisse K&B, leader mondial des systèmes d'impression de billets de banque avec plus de 85 % de parts de marché.

Cette déclaration intervient à l'issue d'une rencontre mardi à Khartoum avec une délégation de l'entreprise helvétique dirigée par Stephen Baumann, en présence de la gouverneure de la Banque centrale, Amna Mirghani et du directeur général de la Société des Imprimeries de Monnaie, l'ingénieur Mohamed Mokhtar.

Selon le directeur de la Société des Imprimeries de Monnaie, les discussions ont principalement porté sur les préparatifs logistiques en cours pour relancer les opérations depuis le siège principal à Khartoum.

Cette reprise intervient après une suspension de plus de trois ans, durant laquelle l'institution a dû opérer à partir de sites alternatifs répartis dans trois provinces (le Nil Bleu, la province Nord et la mer Rouge). Les deux parties ont également célébré une relation de coopération historique qui dure depuis plus de trois décennies